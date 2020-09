A las 7 de la mañana de este sábado, personal policial perteneciente a la Comisaría 33º, y más de diez agentes sanitarios del Hospital de Barreal llegaron hasta el barrio Echeverría e iniciaron las tareas de bloqueo frente a un posible caso de coronavirus positivo en Calingasta.

Los vecinos se alarmaron y las escenas comenzaron a generar preocupación cuando finalmente se supo que se trataba de un simulacro. Una simulación realizada por parte del Municipio de Calingasta para aceitar el procedimiento de bloqueo ante un posible contagio en el mencionado departamento.

Postales que dejó el simulacro de bloqueo en el Barrio Echeverría.

El simulacro generó alarma en los vecinos del departamento, sorprendidos por no haber sido informados de manera previa.: "Yo soy fumador y que te levantes con esa noticia de que hay un caso positivo en tu barrio te da muchísimo miedo. A eso sumale que mi suegra estaba aquí en mi casa, una persona que sufre de presión, inmediatamente le subió la presión, hasta que pudimos explicarle que se trataba de un simulacro", comentó un vecino que se comunicó con Diario de Cuyo y prefirió mantener el anonimato. Y agregó: "Más que prevención fue generarle miedo a la gente, no he visto que hayan hecho un simulacro en ningún otro departamento de San Juan".

Durante el operativo, las autoridades sanitarias comenzaron primero con el cercamiento de las arterias de acceso al lugar por medio de cintas de peligro. Al notar el movimiento, los vecinos se asomaban por las ventanas para ver la forma de proceder en el escenario de que las autoridades detecten casos positivos.

En cuanto a la respuesta de los vecinos, el intendente Jorge Castañeda señaló a medios locales que los vecinos se sorprendieron, pero fueron “muy respetuosos y acararon todas las normas sanitarias” que las autoridades les marcaban. Sin embargo, algunos vecinos del Barrio Echeverría coincidieron que el simulacro generó miedo e incertidumbre, y que un aviso previo podría haber implicado un mejor desarrollo del mismo.