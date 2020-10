En Rawson. Al igual que el martes, hoy harán hisopados frente a la plaza Centenario en Villa Krause.



En el Gran San Juan desde que comenzaron los testeos masivos ya hicieron más de 2.600 hisopados (no realizan test rápidos). Esto, desde el lunes hasta el cierre de esta edición. Eso dijeron los referentes de las Zonas Sanitarias y comentaron que estos centros están para testear a las personas con síntomas, pero que de igual manera va mucha gente que no los tiene. En el mismo sentido, la mayoría de las personas consultadas por este medio, durante una recorrida que se realizó por los puntos de hisopados, dijo no tener ningún síntoma, pero que iban a hacerse la PCR por "miedo" o "prevención". Ante esto, desde Salud dijeron que piden que la comunidad se comprometa y sólo asista a los centros ante la presencia de alguna manifestación física como dolor de garganta, de cabeza, anosmia o fiebre, entre otras.

"Tenemos más de 30 personas trabajando. Ahí hacemos un triage verbal y le explicamos a la gente que no vaya a hisoparse sólo por miedo. Evaluamos cada uno de los casos y hay personas que llegan sin síntomas", dijo Walter Antuña, jefe de la Zona Sanitaria 4 que tiene a cargo un centro de testeo en Rivadavia, en el que hasta ayer se había hisopado a unas 600 personas. Mientras que desde la Zona Sanitaria 1 (Capital y Chimbas) y la Zona 5 (Rawson) dijeron que a ellos les sucede algo similar, en cuanto a las personas sin síntomas. "Apelamos a la responsabilidad de la comunidad, para que asista sólo cuando corresponde", dijo Miguel Coria, de la Zona 1; mientras que Ivana Garzón, de la Zona 5, agregó: "Se trata de condiciones subjetivas como dolor de cabeza y de cuerpo, lo que es difícil de comprobar. No nos queda otra que creerles. Deben entender que hay que cuidar los recursos materiales que son para toda la comunidad y que el hisopado no previene nada ni asegura que no nos contagiemos, la prevención se hace lavándose las manos y manteniendo la distancia, entre otras cosas". Desde estos departamentos dijeron que hisoparon a unas 2.092 personas (1.451 entre Capital y Chimbas y 641 en Rawson).

Filas. En los centros de salud, durante gran parte del día hay filas de personas que esperan su turno para hisoparse.

"Vine desde Albardón porque me enteré que estaban haciendo los hisopados. No tengo síntomas, pero me parece importante hacerlo por prevención y porque la verdad que a uno le da miedo esta situación", dijo Pablo Correa, que hizo una larga fila en el centro de testeo del estadio Aldo Cantoni. Al igual que él la mayoría de gente que asistió a los puntos de hisopados comentó que lo hicieron impulsados por el miedo.

Para guiar. En el Centro de Salud Barassi, en Capital, hay personal que guía a la gente que llega a hisoparse.

En los centros de testeo, desde primera hora de la mañana (en algunos incluso hasta antes de que abran las puertas) las personas hacen fila para hacerse la PCR. Hay momentos, según lo que se pudo ver durante la recorrida de ayer, que las filas se extienden hasta por más de 3 cuadras, pues la gente debe respetar la distancia social. Es por esto, que en algunos centros, como en el Barassi, hay personas que se encargan de constatar que esto se cumpla. "No me imaginé que iba a esperar tanto, pero como me siento bien no me molesta hacer la fila. El tema es la gente que viene con fiebre", agregó, al respecto Claudio Barrionuevo, de Rawson.

Seguridad. Para evitar el contacto con las personas, en el Estadio Aldo Cantoni los hisopados se hacen a través de una ventana y hay vallas para que la gente respete la distancia.

>> PROTAGONISTAS

YOLANDA ESPEJO - Vecina de Chimbas

"Vine porque mi mamá es positiva, tiene 83 años y se contagió en un bautismo. Me da miedo contagiarme y entonces decidí venir. Dicen que el hisopado es molesto, pero creo que es peor no saber si uno tiene o no la enfermedad. No tengo muchos síntomas, sólo siento un poco de dolor de cabeza y por eso decidí venir a hisoparme".

PAOLA VEGA - Vecina de Rawson