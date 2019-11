Orgullo. Juan Pablo García dijo que está orgulloso de representar al país a nivel mundial.

Ingresó al Club de Ciencias sólo por curiosidad y terminó convirtiéndose en un fanático del estudio y la investigación. Nunca imaginó que esta afición lo convertiría en el único sanjuanino en representar al país en una competencia internacional. Juan Pablo García, de 15 años, es alumno de la Escuela Industrial y el mes que viene participará de las Olimpiadas de Ciencias Junior que se realizarán en Qatar, en el continente asiático. Dijo que tiene buenas expectativas con su desempeño en esta competencia, aunque sostuvo que ya se siente un "ganador" por formar parte del equipo argentino olímpico junto a otros dos alumnos secundarios, uno de La Pampa y otro de Buenos Aires.



Se define como un chico "simple y humilde" que jamás se atrevería a considerarse un genio, a pesar de que así lo llaman en su entorno luego de que obtuvo el mejor promedio en las evaluaciones sobre temas de química, física y biología que se tomaron en la instancia nacional de las Olimpiadas de Ciencias Junior que se realizaron en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Sólo dijo que se transformó en un apasionado por la ciencia, pese a que en la escuela sigue la orientación electrónica. "Cuando cursaba segundo año vi unos afiches en la escuela sobre el Club de Ciencias que funcionaba dentro de la misma y sentí curiosidad por ver qué hacían los chicos que lo integraban. Me sorprendió descubrir que temas a los que yo creía tan complicados de entender como la genética no son tan difíciles de entender".



A Juan Pablo, como a la mayoría de los adolescentes, le gusta salir a divertirse, aunque siempre prioriza las actividades ligadas a la adquisición de conocimientos. Es por eso que además de integrar el Club de Ciencias cursa Inglés en un instituto y hasta hizo un curso de primeros auxilios. Igual sostuvo que aún no sabe qué carrera seguirá cuando termine el secundario. "Aún no decido qué haré en un futuro y tampoco sé si me convertiré en un científico. Sí estoy seguro que me encantaría hacer un gran hallazgo para bien de la humanidad, como descubrir el medicamento para curar alguna enfermedad terminal. Es un sueño, nada más", dijo el adolescente.

Rumbo a la capacitación

Mañana Juan Pablo viaja a la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, para comenzar con una etapa de preparación y capacitación previa a las olimpiadas. En tanto que del 20 de noviembre hasta el 15 de diciembre estará en Qatar, participando de esta competencia en la que participarán estudiantes de 45 países. Todos los gastos de su viaje, como los de los otros dos alumnos, los cubre el Ministerio de Educación y la Unesco. El premio para los ganadores serán becas de estudio.