Se maquillan, se ponen la ropa más linda y hasta se disfrazan. Y no sólo explotan al máximo el poder del juego, propio de los niños, sino que hasta hacen que los adultos se pongan a la par de los más pequeños de la casa. Ellos son los niños tiktokers, que durante la cuarentena proliferaron en todo el mundo. En San Juan también hay chicos que se volvieron fans de esta app que se volvió la estrella de las redes sociales durante el aislamiento por coronavirus. Según especialistas locales, Tik Tok tiene, al igual que otras redes sociales, algunas contras y muchos pros. Es que a diferencia de otras app esta incentiva la creatividad y hasta hace que los chicos muevan su cuerpo, entre otras cosas. En este contexto y para homenajear a los niños en su día, DIARIO DE CUYO habló con Antonella Di Biase, Lourdes Jofré, Guadalupe Femenía y Juan Pablo Caballero, 4 chicos sanjuaninos que incursionan en la red de moda.

Para los niños, Tik Tok fue la salvación durante la cuarentena y hasta la actualidad sigue siendo su red social favorita. Para hablar de cómo esta tendencia mundial puede beneficiar y afectar a los más pequeños, Fernanda Eguizabal y Gabriel Martínez, psicólogos sanjuaninos, comentaron las ventajas y desventajas que tiene Tik Tok. Mientras que los papás de los 4 niños entrevistados dijeron que ellos al principio sintieron un poco de miedo de la red social y que con el paso del tiempo conocieron la app y notaron cómo los chicos se divierten.

Fernanda Eguizabal comentó que en consultorio es muy común que los papás pregunten sobre el uso de las redes sociales. Dijo que la mayoría quiere saber si son apropiadas o no para determinadas edades, cuánto tiempo de exposición es el recomendado, los peligros y algunas otras dudas que les surgen. "Siempre digo que el mundo está digitalizado y este tiempo tan particular que estamos atravesando -por el uso de tecnología- permitió a los chicos adaptarse con mayor facilidad al encierro y a las limitaciones sociales, sosteniendo sus relaciones a través de las pantallas", dijo la especialista y agregó que ella trabaja con niños y jóvenes y que implementó las redes para hacer la asistencia y hasta hizo que los chicos, con la autorización de los padres, hicieran algunos Tik Tok como parte de la terapia. "Tik Tok les permite a los chicos fusionar el arte, la creatividad, la espontaneidad, entre otras, de la mano de la tecnología. Y poder compartirlo con amigos, generando espacios de encuentro y entretenimiento", concluyó y dijo que es muy importante el cuidado de los papás. Por su parte, Gabriel Martínez resaltó que sin dudas Tik Tok es la aplicación más difundida y usada en tiempos de pandemia y que eso trajo algunos beneficios para los niños. "En la masa de la población los niños fueron los que más sufrieron la restricción de circulación, dado que la mayoría de sus actividades son al aire libre y en compañía de pares. Para muchos padres e hijos la app Tik Tok sirvió para mitigar este vacío de relaciones sociales y juegos con compañeros, vecinos y amigos", dijo y al igual que su colega comentó que es fundamental la responsabilidad parental ya que "los contenidos dejan de ser privados al ser compartidos en internet. Se debe tener cuidado con los materiales que involucran a menores de edad, ya que se publica su identidad y lugar de procedencia. Esto es peculiarmente peligroso, dado que el internet está poblado de personas con moral e intenciones ambiguas, que revisten un gran riesgo para los niños", concluyó.

Antonella, bien preparada para bailar

Antonella Di Biase tiene 6 años. Siguiendo los pasos de su hermana mayor comenzó a incursionar en el mundo de Tik Tok. Hoy se considera "amante" de la red social. La nena usa el celular y la cuenta de su mamá para filmar sus propios Tik Tok y la mayoría de las veces no los sube a la red social por pedido de su mamá, por seguridad. "Cuando hay alguna coreografía me pongo frente al espejo y la repito mil veces hasta que me sale de la mejor manera", dijo la pequeña que cursa el primer grado del colegio San Agustín y comentó que antes de filmarse se viste y hasta se maquilla. "Me gusta combinar la ropa con los accesorios y muchas veces uso gafas. También me gusta usar filtros con brillos o luces para que los videos se vean más lindos", agregó.

Juan Pablo, en todos los detalles

Juan Pablo Caballero tiene 11 años y va al colegio Mercedario. Dijo que lo que más le gusta de Tik Tok son los retos de baile. Si bien admitió que le gusta mirar los videos de otras personas, más que hacer los propios, comentó que se divierten mucho con sus amigos cuando hacen los Tik Tok.

"A veces hago que mis papás hagan videos bailando. Sigo a varios tiktokers y me encanta Charli D"Amelio que es la persona con más suscriptores en la red social", comentó Juan Pablo y contó que con sus amigos suelen practicar las coreografías grupales para poder coordinar. "Una vez que tengo la coreo lista busco un lugar, que esté ordenado, me cambio la ropa y lo hago", agregó y dijo que para él es importante que el Tik Tok esté bien hecho.

Guadalupe, exigente con los pasos

"Hago bailes y un poco de comedia", dijo Guadalupe Femenía, que tiene 10 años y es alumna del Colegio San Pablo. La nena que conoció la red social por su hermana mayor comentó que en ocasiones hizo bailar a su mamá en algunos videos. Guadalupe dijo que no es muy detallista con la "escenografía" y que a veces hizo videos y salió la habitación desordenada, pero admitió que le gusta vestirse con ropa distinta en cada video que sube. "Practico mucho hasta que me salen los pasos como quiero. Igual no a todos los videos los subo, algunos los dejo en borrador porque no siempre me gusta como quedan", comentó y dijo que tiene casi 150 seguidores. "Tik Tok hizo que me divirtiera mucho en la cuarentena y que me pudiera conectar con mis amigos", concluyó.

Lourdes, sin tanto ensayo

"Al principio no entendía bien qué era Tik Tok", dijo Lourdes Jofré que tiene 8 años y conoció la red social por una amiga. La nena, que es alumna del colegio Pérez Hernández, dijo que instaló la app en el celular de su mamá, porque ella no tiene un equipo propio y que le encanta divertirse haciendo videos.

"No soy de ensayar mucho porque me aburre eso. Lo que hago es poner el formato dúo, que es que se divide en dos la pantalla. Entonces, en una sale el video original y en la otra mitad salgo yo. Ahí imito a los bailarines", contó sobre su forma de hacer sus Tik Tok y agregó que le gusta maquillarse y que sus tiktokers favoritos son Tini Stoessel y Privé Crew, un grupo de jóvenes que suben diferentes retos a la red social.