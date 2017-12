Contanza Oieni. La joven tiene 22 años y está cursando la carrera de Recursos Humanos. Hace unas semanas Turismo la presentó oficialmente, junto a las demás candidatas.

Con la voz firme, sin dudar nada al momento de responder y dejando al descubierto que no ha sido derrotada, Constanza Oieni, la reina de Chimbas, habló brevemente con DIARIO DE CUYO. Esto, después de que se hiciera público que la joven denunció a un extorsionador que le pedía dinero a cambio de no exponer fotos hot de ella. Estas imágenes finalmente se filtraron en las redes sociales y generaron un escándalo. Durante la breve charla la joven chimbera aseguró que se siente tranquila, bien y que está muy contenida por gente de su entorno.



"Estoy muy bien. Mi familia me está ayudando mucho para llevar adelante esta situación", dijo la reina de Chimbas, quien con mucha serenidad explicó que de la cuestión judicial no iba a dar detalles. "No es el momento para responder esas preguntas. Pido disculpas y quiero que sepan que más adelante me gustaría hablar, pero ahora no", agregó antes de despedirse.



En el mismo sentido, allegados a la joven dijeron que, si bien la actual soberana sigue consternada por la situación que está atravesando, está tranquila gracias a la buena repercusión que tuvo el caso. Es que en las redes sociales muchas personas la defendieron y trataron de "poco hombre" al extorsionador.

Por otro lado, en cuanto al denunciado, ayer se supo que la denuncia no fue radicada directamente contra un exnovio. Esto, a pesar de que en un primer momento fue lo que se aseguró. Ayer, fuentes del caso dijeron que ella radicó la denuncia contra una persona anónima que la estaba extorsionando a través de mensajes de texto y por Facebook; y que esas fotos sólo las tenía un exnovio. Sin embargo, esos detalles no eran suficientes como para asegurar que fuera esta expareja el hombre en cuestión.



El caso de la chimbera salió a la luz el viernes en la mañana, cuando se conoció que la joven hizo una denuncia en la Comisaría de la Mujer, pidiendo una orden de restricción y acercamiento, pues estaba recibiendo extorsiones. Ella dijo en la Policía que un hombre enviaba mensajes por las redes sociales pidiéndole dinero a cambio de no exponer esas imágenes hot. Ante la negativa de Oieni esta persona publicó las fotos en varios sitios y generó un gran revuelo.

La chimbera



En una entrevista anterior Constanza Oieni comentó que estaba orgullosa de ser chimbera. A la vez dijo que le encanta realizar actividad física, como nadar e ir al gimnasio, y que además de estudiar (está en 4to año) ayuda a su papá en una empresa que tiene la familia. La joven tiene 22 años y esta es la primera vez que lleva una corona.

Otro caso



El año pasado, la candidata de 9 de Julio fue expuesta a una situación similar, aunque ella negó ser la protagonista de las fotos hot que se filtraron. Sabrina Orellano, la exreina de 9 de Julio, dejó su corona tras este escándalo aunque después regresó a su puesto. A los días de eso se supo que estaba embarazada. Igual compitió en la FNS.