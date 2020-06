Las quejas de los camioneros que llegan a San Juan son cada vez más recurrentes, incluso con actos de violencia. Los rigurosos controles para determinar si los transportistas que llegan a provincia tienen coronavirus provocan filas interminables, de hasta 5 kilómetros, con varias horas de espera.

En diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento, el Secretario de Seguridad defendió la modalidad adoptada y pidió paciencia. "El protocolo establece que cuando el camionero no reside en San Juan debe presentar testeos realizados con anterioridad, lo que no implica que no deban someterse al testeo rápido", aclaró Carlos Munisaga.

El funcionario dijo que el análisis que el trabajador presenta en los controles a veces data de cinco días, y que estando circulando, es necesario un nuevo testeo. "Estamos en una situación particular, en Mendoza hay circulación del virus. Es importante reforzar los chequeos", señaló.

Para ingresar a San Juan, cada camionero debe presentar todos los papeles de estudios realizados previamente y, además, hacerse un testeo rápido para reducir riesgo de propagacián de virus. "Lo que se resolvió en San Juan es evitar al máxima el riesgo de contagio. No olvidemos que el tercer caso venía con tres test negativos e ingresó con carga viral. Todo lo que estamos haciendo es para tener totalmente asegurado en el menor tiempo posible el resultado".

Munisaga destacó que de esta manera San Juan esta colaborando también con otras provincias, ya que el transportista se lleva su resultado y puede seguir circulando por el país.

"No todas las provincias están haciendo lo que hacemos acá, donde tenemos uno de los índices más altos en cuanto a testeos y población. Hay que trabajar la prudencia, la tolerancia. Tenemos 4 equipos en San Carlos, 3 en Bermejo, hay mucho personal, hay testeos en hoteles, están trabajando al máximo en Salud Pública. Siempre es mejor poner más cabinas, sería conveniente, pero no sé si hay capacidad", agregó.

Además, el Secretario de Seguridad fue tajante al decir que "no se van a flexibilizar los controles" sino que piensan intensificarlos.