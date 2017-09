A dos meses de que el juez de Paz, Juan Carlos Noguera, emitiera un fallo inédito mediante el que obligaba a una madre a que envíe a sus hijos a la escuela y les haga controles médicos, se conoció que la mujer está cumpliendo y que los chicos ya están comenzando a leer. Este caso ocurrió en 9 de Julio y según la madre de los niños, sus 4 hijos han avanzado mucho en la escuela. Además, dijo que les está haciendo todos los chequeos médicos que le pidieron.



Todos se están a acostumbrando a la nueva vida. Los chicos, encantados con ir a la escuela y Norma Nievas, la mamá intimada por la Justicia, comenzó a comprender que es muy positivo que los niños asistan a clase todos los días. Con pocas palabras y demostrando el orgullo que comenzó a sentir al ver que sus hijos avanzan, dijo que está cumpliendo con lo que el juez le pidió. "Los chicos comenzaron a leer. Hay uno de ellos a los que le cuesta más, pero los dos están bien en la escuela", comentó la mujer que tiene 4 hijos (uno con discapacidad, dos en edad escolar y una bebé). Los chicos van a la escuela en colectivo, que lo toman en la entrada del barrio, están cursando 1ero y 2do grado y tienen buena conducta. Esto, en contraposición del año pasado, cuando uno de los niños sólo asistió 10 días a clase.



Desde la Justicia dijeron que como en ocasiones anteriores Norma mintió y hasta escondió a los niños para asegurar de que estaban estudiando, ellos y el área de Niñez de la Municipalidad hacen visitas sorpresivas a la vivienda para corroborar que cumple. A la vez, se le pide comprobantes de las atenciones médicas de los niños. En este contexto, coincidieron con la mamá y dijeron que los chicos asisten normalmente a la escuela del departamento, que se les está haciendo controles médicos y que la Municipalidad de 9 de Julio se comprometió a ayudar con el tendido eléctrico de la humilde vivienda, para mejorar la calidad de vida de los 4 hijos. Sobre todo del mayor que tiene una discapacidad.

Los chicos van con mucha alegría a la escuela. Hay uno de ellos que es re prolijo”

Norma Nieva - Mujer Intimada

"Lo que más me está costando son los estudios médicos de mi hijo con discapacidad. Es que pierdo muchísimas horas haciendo trámites. Ahora me dijeron que lo va a ver una neuróloga que viene de Mendoza para saber bien cuál es el problema que tiene", dijo la mamá y contó que para poder escolarizar a este chico necesita el diagnóstico.



A pesar de que pasan muchas necesidades, la mujer nunca había tramitado la Asignación Universal por Hijo, ni la pensión por discapacidad. Ahora, tras el fallo judicial en el que se la obliga también a tramitar estos beneficios, ella empezó a pedir esta ayuda. "Estamos esperando que me entreguen la Tarjeta Social para que estemos mejor", dijo Norma, que sigue viviendo en las mismas condiciones que hace dos meses: con la ventana tapada con una madera que recogieron de la calle, que sólo cubre una parte de la abertura y que hace que el aire se cuele fácilmente.

Claves

1. El fallo condenó a Norma Nievas a garantizar el cumplimiento, regularidad y continuidad en la asistencia en salud de sus hijos, pues anteriormente sus chicos no habían recibido los controles necesarios y algunos no tenían completo el calendario de vacunación obligatorio.

2. El fallo dice que Norma Nievas deberá "garantizar el derecho y obligación a la escolarización de sus hijos en lo que tiene que ver a su asistencia, permanencia y continuidad". Es decir, que los chicos deberán tener un buen rendimiento escolar hasta finalizar la escuela secundaria.

3. En caso de que no cumpla "se le otorgará la guarda protectora provisoria, a quien se considere idóneo a tal función", dice el fallo. Es que, en el caso hay tres derechos vulnerados: el derecho a la Educación, a la Salud y a la Identidad (no dijo quiénes era los papás de sus hijos).

4. Este caso llegó a la Justicia de Paz, de 9 de Julio, luego de que intervinieran numerosas instituciones. Para llegar a un fallo, hicieron entrevistas a los docentes de la escuela, a los vecinos y a los funcionarios de ese momento. Todos estaban al tanto de la realidad en la que vivían esos chicos.

5. Según el informe del juez, la familia Nievas se encuentra en situación de vulnerabilidad social, económica y sanitaria. En este contexto los factores de riesgo son: niños sin control de salud adecuado, bajo nivel de instrucción de la madre, falta de cobertura social y económica.