El sismo de mayor magnitud: 3,8.



Apenas perceptibles para los más agitados y muy angustiantes para aquellos que nunca dejan de sentirlos. Los sismos son un movimiento natural que se genera por el desplazamiento de placas tectónicas. Cuando dos de ellas impactan entre sí, se genera una liberación de energía. No es ni más ni menos que eso. Además, algunos conocedores aseguran que es positivo que se produzcan sismos leves a repetición y no que haya un largo periodo sin percibirlos. Algo así ocurrió durante la tarde-noche sanjuanina. El sitio oficial del INPRES informó que hubo tres movimientos que no superaron los 4° en las escala de Richter.

El primero ocurrió apenas unos minutos antes de las 19, precisamente a las 18.55, en Jáchal, justo en el límite con La Rioja. La magnitud fue de 2,6° y tuvo una profundidad de 10 km. Dos horas más tarde, dos temblores se sucedieron con 20 minutos de diferencia: a las 21.01, con una escala de 3,8, tuvo lugar en Calingasta, a 23 kilómetros de Barreal y con una profundidad de 126 km. El último, sucedió a 30 kilómetros al Este de Mogna. La magnitud fue de 3.1 y la profundidad fue de 87 km.

Todo la información fue provista, aún de manera provisoria, por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.