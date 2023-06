Lleno total. Ayer arrancó la feria educativa de la UNSJ con la presencia de miles de estudiantes secundarios que asistieron para conocer la oferta académica que ofrece esta institución.

La apertura fue a las 10 y, 15 minutos más tarde, el lugar ya estaba colmado a tal punto que era dificultoso hasta caminar. Esta es la postal que mostró ayer la apertura de la feria educativa de la UNSJ que resultó desbordada por la cantidad de estudiantes que concurrió a la misma y por el interés que demostraron para conocer los detalles de las carreras que dicta esta institución. La feria continuará hoy, de 10 a 18, en el comedor del CUIM.

Ni bien habilitaron el acceso al comedor, el lugar se colmó de estudiantes. Mientras tanto, en el exterior, casi la misma cantidad de chicos esperaba en una fila interminable el turno para ingresar a recorrer la muestras de las carreras. Y la espera se prolongó por más de 20 minutos, ya que la circulación en el interior del lugar de exposición fue lenta. Esto se debió a que los chicos que llegaron desde diferentes colegios del Gran San Juan y de la periferia, se pararon en cada stand para escuchar sobre el programa de estudios de las carreras, de su duración, de su complejidad y de su salida laboral. Un interés que, según los propios estudiantes, se debe a que no tienen definido qué estudiar. "La verdad que cuesta elegir qué estudiar porque te puede gustar una carrera, pero no tenés las condiciones económicas para seguirla. Y a lo mejor no tiene buena salida laboral. Hay que analizar bien todas las opciones", dijo Adriana González, de la Escuela de Comercio de Caucete, una de las primeras instituciones en llegar hasta el CUIM para participar de la muestra educativa.

Los alumnos de varios colegios decidieron este año llegar temprano a la feria para disponer de tiempo suficiente para recorrer todos los stands, calculando que el grueso de estudiantes llegaría más cerca del mediodía. Pero se equivocaron, ya que la mayoría decidió llegar puntualmente a la apertura del evento.

El interés de los chicos que participaron de la feria educativa no sólo pasó por la cuestión académica en la UNSJ, sino también por los beneficios a los que pueden acceder si se convierten en alumnos de esta institución. En este aspecto, el sistema de becas lideró el ranking de las consultas, seguido por los deportes que pueden practicar tanto mujeres como varones.

TESTIMONIOS

Colegio Cristo Rey

“Me gustaría estudiar Medicina y después hacer la especialización como anestesista, no sólo porque me gusta esta profesión sino también porque tiene un amplio campo laboral en la provincia, donde están faltando médicos y especialistas”.

Adriana González

Escuela de Comercio, Caucete “Me gustaría seguir la carrera de Licenciatura en Economía porque me gustan muchos los números. Aunque también me gusta Ciencias Políticas. Voy a seguir alguna de las dos con la expectativa de hacer un aporte para sacar el país adelante”.

Valentina Elizondo

Escuela de Comercio, Caucete “Vine a averiguar todo sobre la carrera de Enfermería, que es la que más me llama la atención hasta el momento. Lo positivo, además de poder cursarla gratis en la UNSJ, es que tiene buena salida laboral, tras la falta de enfermeros en la provincia”.

José María Sánchez

Colegio Santo Domingo “No tengo muy en claro qué estudiar. Me gusta mucho Medicina, pero también Política porque ambas profesiones apuntan a trabajar para el bienestar de la gente. Espero encontrar en la feria educativa una señal de cuál carrera seguir”.

El tour académico, lo más atractivo en la UCCuyo

Ingenio. Los alumnos trabajaron la creatividad con juegos de ingenio.

Ayer, la Universidad Católica de Cuyo también dio inicio a su feria educativa para dar a conocer a los estudiantes secundarios su oferta académica. Y lo que más sedujo a los chicos que participaron de la misma fue el tour guiado por las instalaciones de las diferentes facultades. Esta muestra continúa hoy, de 10 a 20.

Este año la feria educativa no se realizó en un único escenario, sino que fue itinerante y con visitas guiadas a las diferentes facultades. Y esta propuesta es la que más entusiasmó a los alumnos secundarios que participaron de la muestra.

Estudiantes de los colegios Monseñor Orzali y Provincial de Rivadavia fueron los primeros en llegar a la feria y en participar del tour que arrancó por la Biblioteca de la Universidad como por el bufet, lugares que el guía del recorrido describió como los espacios donde se conjugan el aprendizaje y los vínculos sociales. Esta primera parada no fue elegida al azar, sino estratégicamente por los organizadores. Fue con el objetivo de que los estudiantes se sintieran más distendidos y se animaran a realizar todas las consultas necesarias.

La segunda parada del tour tuvo como destino la sala de simulación de juicios de la Facultad de Derecho, que también entusiasmo mucho a los alumnos visitantes. Es que todos se pudieron ubicar en las butacas y hasta en los asientos que usan quienes asumen el papel de jueces en los simulacros.

Atención. Los chicos escucharon atentos sobre los simulacros de juicios.

Los chicos aprovecharon este momento para averiguar todos los detalles de la carrera de Abogacía y de las demás que se cursan en la Facultad de Derecho.

El tour también incluyó una visita a la Cámara Gesell, de la Facultad de Filosofía, y al laboratorio de simulación de la Facultad de Medicina donde los chicos pudieron apreciar las intimidades del cursado de las diferentes carreras.

TESTIMONIOS

Matías Acosta

Colegio Monseñor Orzali “Quiero seguir la carrera de Seguridad Ciudadana porque me gustaría ser policía, tanto porque me gusta esta profesión como porque creo que tiene una buena salida laboral. Espero que no resulte demasiado difícil el cursado”.

Martina Guerrero

Colegio Provincial de Rivadavia “Aún no tengo decidido qué carrera seguir, por eso participé de la feria de la UNSJ y de la UCCuyo para ver qué elijo. Si no me convence nada, voy a continuar consultado las muestras online para sacarme las dudas”.

Rodrigo Rosales

Colegio Monseñor Orzali “Aún no sé qué carrera voy a seguir. Hasta ahora la que más me gusta es Educación Física. Por eso quiero aprovechar las ferias educativas para poder analizar todas las propuestas y elegir lo que me guste y me convenga”.