El juvenil Alan Leonardo Díaz, que no tiene contrato profesional, fue convocado de urgencia por el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, y será titular en el superclásico de mañana ante Boca Juniors, por los cuartos de final de la Copa de la LPF.



Díaz fue citado a la tarde y por la noche recibió la noticia de su segura titularidad: los cuatro arqueros del plantel de River (Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli), están entre los 15 casos de coronavirus informados hoy por el club.



Díaz, de 21 años, nació el 22 de enero de 2000 en Lanús y suele ser el arquero suplente de la Reserva por detrás de Petroli.



En River desde 2007, tras su llegada procedente del Club Ateneo de su ciudad, Díaz lleva 17 partidos sentado en el banco de la tercera división, en la que todavía no llegó a debutar.



Formó parte del plantel subcampeón de la Copa Libertadores Sub 20 que se disputó en Paraguay el año pasado y tiene pasado en el seleccionado argentino Sub-17 (disputó el Sudamericano de Chile 2017).



De la lista de convocados originalmente, Gallardo solamente tendrá a 12 jugadores disponibles, aunque se espera que entre esta noche y mañana complete el banco con juveniles.



El plantel de River para jugar mañana ante Boca quedó compuesto por Díaz (arquero); Milton Casco, Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri y Alex Vigo (defensores); Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, José Paradela y Jorge Carrascal (mediocampistas); Julián Álvarez y Agustín Fontana (delanteros).



Quedaron descartados por Covid-19 positivo, además de los cuatro arqueros, otros 11 jugadores: el colombiano Rafael Santos Borré, el uruguayo Nicolás De la Cruz, el chileno Paulo Díaz, el paraguayo Robert Rojas; Matías Suárez, Agustín Palavecino, Santiago Simón, Benjamín Rollheiser, Federico Girotti, Bruno Zuculini y Tomás Castro Ponce.