Nuevamente un reconocido estilista se comprometió a peinar y maquillar de manera gratuita a las egresadas que "realmente" no pueden pagar por esos servicios. Se trata de Rafael Andrada, quien el año pasado atendió a más de 30 egresados, entre ellos 7 muchachos y que en esta oportunidad, quiere brindarles lo que sabe hacer a los que menos tienen el viernes 22 y el jueves 28 de noviembre.

El objetivo de Andrada es que los jóvenes no se preocupen a la hora de estar impecables en la noche tan esperada por los que se despiden del secundario y darles un alivio a los bolsillos de los padres. "En el caso de que las chicas no tengan vestido, le podemos prestar alguno", sostuvo Rafa y agregó que se interiorizará en cada caso para que los que verdaderamente no pueden pagar, reciban ayuda.

El año pasado, en las redes, se gestó una movida solidaria donde las chicas prestaban sus vestidos y fue tan masiva la convocatoria que hasta Emilia Colombo, exreina del Sol, ofreció sus prendas. Con el hashtag #yomesumo varias sanjuaninas se unieron a esta tendencia.

Con el fin de renovar su compromiso, Rafa sostuvo que siempre recuerda cómo su familia consiguió ropa prestada para vestirlo en su baile de egresados. "Por esos momentos que viví es que quiero que otra persona sienta que puede brillar ese día pese a sus escasos recursos", destacó.

Los egresados que tengan su baile el 22 y 28 de noviembre, deben comunicarse al 4280952 o al Intragram @Rafa_Andrada, ya que cerrará su local para dedicarle su tiempo a este gesto digno de imitar.