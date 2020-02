El regreso de Ciro Martínez a la Fiesta del Sol, fue inconmensurable. Entre voces invitadas, homenajes simbólicos, puestas visuales y toda la chispa del cantante, dejó extasiados a los seguidores de varias generaciones.



El recuerdo del paso de Ciro y Los Persas en la Fiesta del Sol 2014, todavía seguía fresco para muchos seguidores. Ese inolvidable recital brindado en el Parque de Mayo -el cantante sorprendió a todos saliendo de una naranja gigante- fijó la promesa en el futuro de un eventual regreso. Ciro, no solo cumplió con su palabra, sino que esta segunda vuelta vino más recargada que nunca. El encuentro tuvo enorme intensidad y el infaltable aguante de los trapos con el emblema 'piojero' como parte del folklore rockero que se transmite de generación a generación en cada recital de la banda. Hay que decir que el comienzo fue accidentado, Ciro no podía cantar por una falla en el micrófono, rápidamente se le pasó el enojo y tomó su inseparable armónica, para abrir el recital con 'Banda de garage' y continuó después con 'Desde lejos no se ve'. Pasado el percance técnico con el sonido, Ciro -ya más entonado- le dedicó su 'Canción de cuna' para su nieta Helena, que compuso con sentimiento de abuelo orgulloso.



Entre las perlitas más lucidas de la extensa velada, fue la presentación de Julieta Rada, la hija de Rubén, quien sola en el escenario agarró el micrófono y tomó la posta del espectáculo con el tema que su padre compuso 'Por Cel', sencillo que fue lanzado por Ciro en la segunda parte del disco Naranja Persa. La cantante uruguaya fue impecable y se llevó todos los aplausos de la tribuna. Para ponerle más condimento, Ciro invitó a Wos, que ya había actuado previamente (ver aparte), para que intervenga en el tema 'Pistolas'. El momento fue único, cuando llevó su fraseo a otro nivel, en pocos segundos, tiró: 'Por la pinta que tenés es común que te arresten, el que más roba usa traje y tiene ojos celestes' y por si fuera poco pidió por: 'una voz para los barrios que nunca son escuchados, por los pibes masacrados en Monte' y remató de manera sublime: 'mirá que los bastones nos vivieron jodiendo pero los lápices siguen escribiendo', con el sonido de fondo de la armónica de Ciro.



Sin embargo, la escena de mayor emoción del show, fue cuando Ciro cantó 'Por siempre serán héroes de Malvinas'. Los sentimientos de soberanía afloraron en la piel de la multitud cuando vieron en el escenario a familiares y ex-combatientes sanjuaninos. El homenaje tuvo una ovación unánime de todo el predio y los más jóvenes, eufóricos, cantaron: 'el que no salta es inglés'. La noche siguió a altas horas de la madrugada, una vez más, la máquina rockera de Ciro y Los Persas, resultó imparable.

> El flow con sello argentino

Con una números hinchada adolescente, Valentín Oliva, alias Wos, presentó las canciones de su disco Caravana y marcó el debut en tierras sanjuaninas. En pleno ascenso maratónico por los grandes festivales del país en el 2019 y recién llegado del Cosquín Rock, el rapero y freestyler de 22 años, la rompió como un gigante en el escenario San Juan. A 'patada de canguro', el joven le puso mucho flow a la medianoche del jueves, destacándose no solo en su manera de combinar el rap y el rock de manera balanceada, sino también, en cómo proyectaba su actitud en la pista y además, sus rimas e improvisaciones que dejaban a todos sus fans gritando '¡Wosito Wosito!'. '¡Hola San Juan, ¡Cómo estamos!' fue su saludo de apertura en el que directamente entró con uno sus recientes hits que está pegando mucho conocido como 'Luz delito'. Después tuvo la oportunidad de cantar junto a Ciro y Los Persas, hecho que alucinó a la manada trapera.