La alegría los invadió cuando terminaron las restricciones por la pandemia y pudieron volver a la plaza a exhibir y vender los trabajos que realizan de manera artesanal. Pero, esa sensación les duró poco y, además, se convirtió en angustia. Esta es la situación que actualmente protagonizan los artesanos y productores que participan de la feria que, desde hace años, se realiza en Médano de Oro, Rawson, y que en su época de esplendor fue un atractivo turístico. Hoy, funciona a media máquina. Clara Sánchez, artesana y secretaria de la Asociación de Artesanos de Médano de Oro, dijo que los artesanos ya no exponen sus trabajos porque debido a la crisis nadie compra artesanías. Y que, por el momento, son los productores los que siguen participando de la feria.

El 3 de abril habrá show en la feria para festejar el Día del Artesano que fue el 19 de marzo.

Los números muestran por sí solos la difícil situación por la que pasan expositores de la Feria de Médano de Oro. Antes de la pandemia de covid-19 eran 35 los que domingo tras domingo instalaban sus puestos en la plaza para vender sus artesanías o productos comestibles. Tras el levantamiento de las restricciones fueron sólo 20 los que retomaron la actividad. Actualmente no son más de 10, y en su mayoría productores. "Ya casi no hay artesanos exponiendo en la feria, porque por la difícil situación económica que nos afecta a todos, nadie compra artesanías. Y esto desilusiona a los artesanos que tras dos domingos sin vender nada deciden dejar de exponer o hacerlo de vez en cuando. Esto también perjudica el desarrollo de la feria y la cantidad de visitantes porque la imagen es muy importante. Al ver pocos puestos, la gente no se entusiasma en visitarlos", sostuvo Sánchez.



La mujer también agrego que los que siguen participando con mayor constancia en la feria son los productores y las personas que elaboran panificación, conservas y embutidos de forma casera. El fundamento es que los que visitan la plaza sólo compran productos alimenticios. De todos modos afirmó que la crisis también afectó a estos expositores. "Ahora la mayoría produce menos porque subió el precio de la materia prima y elabora menos cantidad de productos por este factor y porque también disminuyeron las ventas y no se pueden arriesgar a perder mercadería", dijo al artesana.



Sánchez agregó que por ahora la feria seguirá funcionando y con expectativas de que la situación mejore y vuelva a convocar a muchos expositores y visitantes.