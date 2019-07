La Policía y la Justicia de Río Negro se encuentran trabajando en la investigación de la muerte de una mujer sanjuanina por una supuesta mala praxis tras haberse sometido a una operación programada de ligadura laparoscópica de trompas.

Los uniformados ya realizaron allanamientos en distintas dependencias del hospital Francisco López Lima a pedido del Ministerio Público Fiscal, y secuestraron la historia clínica de la paciente Stella Maris Vega, que falleció ayer en Roca.

Fuentes judiciales anticiparon al sitio Río Negro que el esposo de la mujer -de 37 años- se presentó ayer por la mañana en la sede policial del barrio de las 250 Viviendas, donde radicó una denuncia por un supuesto caso de mala praxis.

La mujer sanjuanina vivía en la provincia sureña junto a sus esposo y tres hijos. Ingresó la semana pasada a una cirugía programada de ligadura de trompas. El jueves 11 de julio fue dada de alta con dolor y alteracion del estado general, volvió a una consulta y, después de insistir, la dejaron internada en sala común, contó su hermano de crianza Iván Vega a DIARIO DE CUYO.



En el mismo sentido, el familiar de la víctima detalló que la mujer "ya tenía en ese momento signos de infección y no solo que no fue contemplado su estado, sino que no fue controlado, permaneciendo en estado de shock séptico sin tomar ninguna medida".

Al continuar el relato, Vega manifestó que "el viernes a las 21 aproximadamente, después de inumerable insistencia, fue reintervenida con fallo hemodinámico. Ingresó al quirófano y se le realizó una segunda cirugía donde encontraron una perforación intentinal y con signos de peritonitis complicada. Recién en ese momento se le indicaron drogas vasoactivas y desde allí la trasladaron a terapia intensiva, donde finalmente murió el domingo por la mañana".

Tras haber realizado la denuncia, inmediatamente se dio intervención a la fiscal Belén Calarco, quien ayer domingo ordenó el allanamiento a las oficinas del hospital y secuestró la historia clínica de la paciente.

Por estar en feria judicial, esta mañana la causa recayó en manos del fiscal Luciano Garrido quien ordenó la autopsia al cuerpo de la víctima, y se espera en las próximas horas los resultados.