Si bien San Juan se encuentra por arriba de la media nacional de vacunación contra covid-19, tanto en relación a primera como a segunda dosis (en el país van 80% y 60% respectivamente), la ministra de Salud de la provincia, Alejandra Venerando, dijo que están preocupados porque aún falta mucho por hacer. En relación a esto, comentó que el 84% de los sanjuaninos ya tiene una dosis, mientras que el 63,5% ya está inmunizado. "Vemos un amesetamiento en la vacunación. Sobre todo en algunos que han recibido la primera dosis y tienen que recibir la segunda para completar esquemas. Nos preocupa que los adultos jóvenes sean los que tienen el calendario incompleto. Estamos mirando el escenario europeo y nos parece que es muy importante empezar a trabajar para que los sanjuaninos estén vacunados", dijo la funcionaria y comentó que si bien San Juan está cerca de lograr la inmunidad de rebaño (70% de la población con dos dosis), alerta que los jóvenes no está asistiendo a los vacunatorios. "San Juan tiene una población de más de 780 mil habitantes aproximadamente. De ese total ya llevamos el 84% con primera dosis y el 63,5% con segundas dosis. Hay que pensar que se puede cortar esta situación y se puede ayudar para que el virus no avance", dijo Venerando y comentó que a nivel nacional el 90% del virus que circula es de cepa Delta, que es la más contagiosa que existe. "Si bien San Juan no tiene ningún caso confirmado, aunque estamos esperando algunas muestras que enviamos al Malbrán, es probable que esta cepa ingrese, por eso es importante la vacunación", agregó y dijo que mañana estará disponible el refuerzo para los mayores de 50 años.

Sobre los grupos con menos vacunación, dijo que los chicos de entre 13 y 16 años son los que menos recibieron la primera dosis, mientras que los de 30 a 45 años falta que completen el esquema. "El mayor amesetamiento lo vimos en los chicos desde los 13 años. Ellos no tienen ninguna dosis y teniendo en cuenta el contexto europeo, apuntamos a que se vacunen. Ya vimos que los rebrotes se ocasionan por las personas que no se vacunaron ni una vez", dijo y agregó que los mayores de 18 años que deben completar el esquema pueden asistir sin turno a la vacunación.

"Es importante que nos vacunemos y generemos esa inmunidad de rebaño. De esta manera vamos a controlar la situación y podemos evitar que se nos desborde todo por un rebrote. Los jóvenes adultos son los que no están yendo a vacunarse, les llegaron los mensajes y no acudieron y tampoco lo hacen ahora que es a libre demanda", agregó. En este sentido, dijo que comenzarán con operativos de búsqueda activa para poner las vacunas. Comenzaron a ir por los barrios, "teniendo en cuenta los domicilios de aquellos que no completaron el esquema" para poder llegar a colocar más segundas dosis. Y dijo que entre otras estrategias que están llevando a cabo o ideando, como por ejemplo volver a mandar el mensaje de texto recordando que tienen disponible la segunda dosis, el pase sanitario le parece una buena opción. Se trata de un certificado para que los mayores de 13 años, que tengan ambas dosis, presenten en eventos masivos para poder ingresar.

"Apelamos al pase sanitario para que se incentive la vacunación y que sea precisamente una posibilidad para poder frenar la cantidad de contagios y no tener rebrotes. Hoy estamos a tiempo. Ahora es el momento de prevenir", concluyó la funcionaria a cargo de Salud Pública.

Salen a buscar casos de covid en Jáchal con testeos voluntarios

Tras los positivos de covid en Jáchal saldrán a buscar casos con testeos voluntarios, en una acción que busca detectar infectados y cortar cadenas de contagios. Desde el hospital San Roque informaron que mañana habrá un operativo para testearse en forma voluntaria y para ello instalarán un puesto en la plazoleta del distrito Otra Banda, en Pampa Vieja, que comenzará a funcionar desde las 9.

El 18 de noviembre, en Jáchal se dispararon las alertas pues tras casi un mes sin nuevos casos fueron detectados seis en un mismo día, para ir sumando otros a lo largo de las jornadas siguientes. Ayer fueron informados tres más, según el parte del hospital San Roque, a la vez que son tres los pacientes internados.

Salud Pública informó ayer que no hubo decesos y detectaron 6 nuevos casos en la provincia, luego de procesar 239 test. De esta manera, en la provincia hay 42 personas con proceso infeccioso, a la vez que el acumulado es de 72.201. Los internados son 29 y 10 están en terapia intensiva, con la novedad de que ninguno requiere asistencia respiratoria mecánica.