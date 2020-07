Fue uno de los temas que despertó preocupación en las últimas semanas. Es que los resultados positivos en los testeos rápidos realizados a transportistas que luego en los hisopados dieron negativos a Covid-19, despertaron dudas sobre la credibilidad de los testeos rápidos.

El fuerte control que se hace en este rubro del transporte en los tres ingresos a la provincia sirvieron para detectar los últimos dos casos de coronavirus en la provincia (uno de ellos conocido ayer), pero también hubo casos de "falsos positivos". Por eso el jefe de la División Bioquímica del Ministerio de Salud, Raúl Vallejos, llevó claridad y tranquilidad sobre el tema.

"El test rápido es de uso epidemiológico, son estrategias de monitoreo para la población, sirven para detectar la presencia de anticuerpos pero es el hisopado o PCR el único válido para dar un diagnóstico certero sobre la existencia del Covid-19 o no. La mejor forma es usar una combinación entre los dos, es una buena estrategia porque para realizar hisopados cuesta mucho contar con los insumos", comentó el profesional. Por eso, con la cantidad de transportistas que ingresan a diario a la provincia, no se podría someter a todos a PCR, de manera que todos se someten a testeos rápidos y si dan positivo tal como ocurrió con el caso de ayer, recién ahí se realizan la prueba de hisopado.

Entonces ¿qué pasó con los casos anteriores que dieron positivos al test y luego negativos a la PCR? Vallejos expresó: "Podríamos decir que son falsos positivos, pero es preferible eso antes que tener falsos negativos. Porque si no hiciéramos PCR después de un test rápido positivo, esa persona podría pensar que ya tiene anticuerpos y seguiría con su vida normal pero sin el hisopado no podríamos determinar si continúa o no con el virus, por lo que podría seguir contagiando".

Por ser el Covid-19 un virus nuevo, para la ciencia resulta dificil de corroborar el motivo por el cual dan ese "falso positivo". "Es una posibilidad que los transportistas que dieron positivo al test y después negativo a la PCR, hayan tenido contacto con el Covid-19, pero no está seguro. Es un virus tan nuevo que no hay estudios científicos, puede que haya una reacción cruzada con algún otro patógeno, porque ni siquiera sabemos cuánto tiempo duran en la persona los anticuerpos", comentó y agregó: "En el mundo en los primeros casos que ya se recuperaron ahora cuando se testean el dosaje de anticuerpos es muy bajo, creemos que con el tiempo se van diluyendo y eso es complicado porque no te da una inmunidad de por vida", comentó el profesional.