Los vecinos del barrio Médano de Oro salieron a protestar por la falta del servicio de agua potable.

Con temperaturas que todas las jornadas superan los 35 grados, cientos de vecinos de dos barrios de Rawson llevan 3 días sin el servicio de agua potable, según denunciaron.

Uno de los complejos habitacionales con problemas es el barrio Valle Grande. Desde allí, Mónica Benegas comentó: “Es una situación desesperante. El agua es un elemento indispensable, sin agua no hay higiene y por lo tanto no hay salud. Hicimos el reclamo, pero OSSE todavía no nos dio ninguna solución”.

Otra vecina del mismo barrio contó a su vez que “estamos sin agua desde el martes y no tenemos respuestas a los reclamos realizados a OSSE. Estar sin agua para tomar, para cocinar, para el baño, es difícil de sobrellevar. Tenemos niños y ya este tema nos preocupa mucho”.

Por su parte, la gente que vive en el barrio Médano de Oro comentó que tiene el mismo inconveniente. Ellos decidieron salir a la calle con carteles para pedir que alguien les ofrezca una solución.