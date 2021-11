La medida se tomó para descongestionar el tránsito en una zona clave del departamento. Pero, para algunos vecinos, esta decisión oficial sólo servirá para trasladar el problema a otra zona. Son lo que viven en el Barrio La Estación, Villa Doncel y en inmediaciones del Club Alfiles, alrededor de Parque Departamental de Rivadavia, que están preocupados por el caos y el peligro que puede generar la derivación del tránsito por las arterias aledañas al paseo, luego de que la calle Rastreador Calívar tenga un solo sentido de circulación. Dicen que estas calles no están preparadas para recibir tanto tráfico.

El caos vehicular en la calle Rastreador Calívar, por la cantidad de tráfico que circula por la misma y en el tramo comprendido entre Avenida Ignacio de la Roza y Libertador, llevó a que el municipio, en acuerdo con Vialidad Provincial, decidiera que la circulación por esta arteria sea sólo de Norte a Sur, dejando de tener un doble sentido como tiene hasta ahora. Para ello, también cambiará el sentido de la calle Malvinas Argentinas, paralela y al Este de la Calívar, por donde sólo se podrá circular de Sur a Norte. Y este último cambio es el que preocupa a los vecinos. Como Malvinas Argentinas topa en el Parque Departamental de Rivadavia, los vehículos deberán desviarse y circular por las calles aledañas al paseo, y por entre los barrios, para salir a la Avenida Libertador, ya que no hay otra alternativa. "Esto va a ser una locura y va a generar mucho peligro. En la calle Santo Domingo casi no hay veredas por falta de espacio y la gente generalmente circula por la calle. Cuando empiecen a circular los autos que vienen por la calle Malvinas Argentinas para salir a Libertador no sé qué va a pasar. El municipio va a tener que poner muchos reductores de velocidad o policías permanente para controlar el tránsito, si no, vamos a tener que lamentar alguna tragedia", dijo Cecilia Uliarte, del Barrio La Estación.

José Luis Torres es menos optimista. No confía en que los reductores de velocidad vayan a generar más seguridad vial en la zona. Vive sobre calle La Estación donde hay lomos de burro que, según dijo, nadie respeta. "Nadie respeta los lomos de burro, los que vienen en 4x4 los pasan sin siquiera disminuir la velocidad. No quiero ni imaginar lo que va a ser el tránsito cuando cambien de sentido las calles. Creo que el caos de la Calívar se va a trasladar a las arterias aledañas al parque y los que más van a estar en peligro son los niños que juegan en las veredas o en el parque", dijo el vecino.

Lo mismo opinó Carlos Méndez, de Villa Doncel, quien agregó que el cambio va a "terminar con la calma" en el vecindario.

Alarma. La preocupación de los vecinos de la zona radica en que sus calles, que son habitualmente tranquilas, se verán muy alteradas cuando reciban el tránsito que hoy tiene la Rastreador Calívar.

Ante estas inquietudes, el secretario de Obras de la Municipalidad de Rivadavia, Ariel Villavicencia, trató de llevar tranquilidad a los vecinos. Dijo que seguramente "este cambio de circulación en calle Malvinas Argentinas va a aumentar la circulación" y que los barrios aledaños van a convertirse en barrios de paso. Pero que se va a tratar de impedir que se genere caos, sobre todo en calle Santo Domingo, que actualmente no está en condiciones para recibir mucha afluencia de tránsito. "Calle Malvinas Argentinas, como Salvador María del Carril, La Estación y Gendarme La Fuente, son anchas y toleran mucho tráfico. En cambio Santo Domingo es angosta y con pavimento en mal estado. Pero está previsto ensancharla, repavimentarla, hacerle las veredas, iluminarla y señalarla debidamente para que no genere inconvenientes. Sabemos que la tranquilidad actual de los vecinos se va a ver alterada, pero este cambio es necesario debido al progreso de la ciudad", sostuvo el funcionario.