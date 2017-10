En la escuela. El edificio escolar donde funciona la escuela Froilán Ferrero está ubicado a pocas cuadras de la plaza departamental. Es de nivel secundario y tiene turno mañana y tarde.

Una polémica sacude desde el martes a una escuela de Pocito y hay versiones encontradas. Es que, según fuentes cercanas al establecimiento y alumnos, una pareja de estudiantes fue encontrada en el patio trasero de la escuela teniendo sexo. Antes esta situación DIARIO DE CUYO habló con Dolores Fernández, la vicerrectora de la escuela, quien negó rotundamente la situación. Desde el Ministerio de Educación dijeron que no estaban informados al respecto. La escuela en cuestión es la Froilán Ferrero, que está a pocas cuadras de la plaza de Pocito.



Por un lado, alumnos y allegados a la institución dijeron que el caso ocurrió el martes pasado en el turno tarde de la escuela secundaria. Según las fuentes, las porteras de la institución fueron quienes encontraron a los chicos escondidos en un rincón del patio, que es lindero a una finca. "Una de las porteras fue la que los vio", dijo un alumno, mientras que otra estudiante comentó que sus hermanos trabajan cerca de esa zona y que no es la primera vez que ven una situación como esta en el fondo de la escuela.



"No es verdad. Si fuese así lo tendría que reconocer", dijo la vicerrectora de la escuela, el miércoles. Justo ese día, según los alumnos, se les pidió que no hablaran con nadie sobre esta situación. "Son chicos que van a 4to año y desde la escuela nos dijeron que no comentemos nada de lo que había pasado", dijo otra estudiante. Desde la escuela ayer nadie quiso hablar nuevamente sobre este tema, mientras que Mónica Gutiérrez, la directora de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación, dijo: "No estamos al tanto de que haya ocurrido algo así. Sería una falta muy grave, vamos a consultar porque no nos comunicaron nada desde la escuela".

Escuela Sarmiento

El martes pasado salió a luz un hecho de violencia que ocurrió en la escuela Normal Sarmiento, de Capital. Un papá agredió a compañeros de su hija y empujó a una profesora. Por este hecho el hombre permaneció detenido hasta ayer que fue citado por el 1er Juzgado Correccional. Mientras la Justicia intervino, su hija y otros compañeros fueron entrevistados por personal de Gabinete del Ministerio de Educación. También fueron entrevistados los papás de los alumnos.