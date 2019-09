Apuesta local. Amante de su provincia, Cecilia Harrington apostó a su proyecto personal en San Juan por la calidad que la materia prima local podía aportar a sus blends.



La cajita de té como recuerdo de sus viajes al exterior o a otras provincias se convirtió en un clásico. Esa pasión gourmet de Cecilia Harrington (29) se transformó en un emprendimiento que hoy es Blendit, una elaboradora local de blends o mezclas de té que surgió como un emprendimiento familiar en 2014, en plena restricción de importaciones.



El proyecto inició junto a su hermana Paula, pero es Cecilia quien hoy está al mando y delinea el camino de Blendit. "Era la oportunidad de ofrecer a los cultores del té un producto con cualidades autóctonas con flores aromáticas, hierbas y materia prima local de excelente calidad, las hojas de té las compramos en Misiones y otras variedades en el exterior", contó la joven. Es así que las mezclas se nutren de materias primas como mentas de Calingasta y Barreal, Tilo de Albardón, caléndulas y rosas de Pocito.



El caso de Cecilia reviste la particularidad de quienes se inician en un emprendimiento hoy en expansión: ella es su propia líder y de momento las decisiones caen bajo su absoluta responsabilidad. Esto implica acarrear el compromiso de los resultados y también el peso de llegar al objetivo propuesto por el camino previsto. "No es lo mismo que tener varias personas a cargo, pero tengo que responder más rápido ante ciertas circunstancias, eso también me llevó a prepararme, a saber escuchar y a asesorarme, de hecho una vez al mes me junto con un consultor en negocios que amplía mi visión sobre el tema", dijo.



Licenciada en Recursos Humanos, además de profundizar en el rubro del té, comenzó a formarse en negocios y actualmente toma un curso de finanzas en la Bolsa de Comercio de San Juan con el fin de incorporar herramientas que le permitan mejorar su gestión en la toma de decisiones. También forma parte de la Unión Industrial Joven, donde se nutre de las experiencias de sus miembros, espacio al que considera fundamental en su formación.



Al respecto considera que el entorno que hoy brinda San Juan resulta propicio, por las capacitaciones disponibles para los jóvenes líderes y por el consecuente cambio en la visión de negocios que esto ha generado. "Hay otra apertura mental y la industria dejó de ser tan tradicionalista, veo que hoy hay muchos jóvenes al frente de una empresa, con un modo de trabajo más colaborativo, competitivo y con una visión global de San Juan inserto en el mundo", definió.

Relax. Las mezclas de Blendit son artesanales y en diferentes variedades entre las que se combinan hebras de Camelia Sinensis (hoja de té) con pétalos de flores.

Actualmente los esfuerzos de esta protagonista se concentran en la próxima inauguración de su fábrica de té en Rivadavia, en cierto modo el salto desde el emprendedurismo al de una pequeña empresa. "Abrir mi fábrica es lograr una meta, creo que vivir en un país siempre en crisis nos obliga a proyectarnos como líderes todo terreno concentrados en sus objetivos porque donde no hay previsibilidad las metas deben ser claras para lograrlo", agregó.



Este primer escalón es la previa a un futuro en el que proyecta una línea de saquitos de té (los blends actuales son sólo en hebras), la generación de nuevos puestos de trabajo y la exportación de sus productos. Para lo que resta del año, la intención es concretar en breve un ciclo de visitas comerciales a Mendoza, Córdoba y Buenos Aires para insertar el producto que además de San Juan ya se comercializa en San Luis y La Plata.



6 Puntos de venta en todo el territorio de la provincia de San Juan tiene la firma Blendit, entre restorantes, cafeterías y pastelerías.