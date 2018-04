Proyecto de ley. En la Legislatura reingresó el proyecto por el que se obliga a la instalación de cambiadores para bebés en lugares públicos. La autora, Amanda Díaz, es optimista en que el proyecto prosperará.

Amanda Díaz reconoció que fue una vivencia personal la que la llevó a presentar el proyecto de ley en un primer momento y ahora a insistir en su tratamiento.



En su oficina de la Legislatura fue visitada por una mujer, quien en un determinado momento tenía que cambiar de forma impostergable el pañal a su bebé y la única solución posible fue correr unos papeles para despejar su escritorio, ya que en todo el recinto no había un sitio propicio para ese menester.



"Es un proyecto con el que pretendemos que en los lugares de acceso al público exista un pequeño sector destinado a que haya un cambiador para bebés, como los que se ven por ejemplo en la mayoría de los aeropuertos y terminales de ómnibus", afirmó la legisladora.



Díaz, perteneciente al bloque justicialista, ya había presentado el proyecto y como no tuvo tratamiento por dos años es que lo hizo nuevamente esta semana, en la que se realizó la apertura del periodo de sesiones ordinarias.



"Creo que no es sólo en los baños públicos donde deben destinarse estos cambiadores para que las mamás puedan atender a sus bebés. Hay muchos lugares de gran afluencia de madres con sus bebés, como el Centro Cívico o los estadios deportivos", afirmó la diputada nacional que además agregó: "No puede pensarse en un gran gasto de infraestructura porque es simplemente una madera y unas bisagras para poder abatir esa tabla contra la pared. Tampoco demanda mucho espacio, simplemente la decisión a hacerla. Creo que es fundamental, con tan poco, poder ayudar a muchísimas mamás cuando salen con sus bebés".



Díaz presentó otra vez el proyecto esta semana para que tome nuevamente estado parlamentario, ya que el anterior expediente no "vio acción" durante dos años.



Luego de haber tomado estado parlamentario, este proyecto ingresó en dos comisiones para que comience su debate: la de "obras" y la "legislación y asuntos constitucionales".



¿Es optimista Díaz que en esta ocasión podrá avanzar su proyecto? "Hemos charlado de la importancia de estos proyectos, que no significan muchos gastos para su aplicación pero sí son realmente útiles para los ciudadanos. Vamos a ayudar un poquito más", respondió Díaz, aunque se mostró cauta y no quiso aventurar una posible fecha de sanción del proyecto de ley que presentó. Por lo pronto, volvió a tener tratamiento parlamentario y está en carrera.



La incomodidad al momento de realizar un trámite o un viaje con un bebé y la necesidad de cambiarle los pañales puede pasar a tener una asistencia desde el respaldo público.

Antecedentes

Ley igualitaria

En Buenos Aires en 2016, y en Mendoza, el año pasado, se sancionó la ley que también en el baño de hombres debían instalarse cambiadores para bebés. En Buenos Aires incluye a estaciones de servicio, restaurantes, hoteles, teatros hospitales y clínicas