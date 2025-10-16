Cerca de 3.000 mujeres celebraron el Día de la Madre en el Polideportivo de Las Chacritas

Este miércoles, el Polideportivo de Las Chacritas, en 9 de Julio, fue escenario de una celebración en familia por el Día de la Madre. Cerca de 3 mil personas participaron del bingo organizado por el municipio, en una tarde noche que combinó premios, música y baile.

El intendente Daniel Banega expresó su saludo “a todas las madres del departamento, a las que acompañan con su esfuerzo diario la vida familiar y comunitaria, y a aquellas que hoy recordamos con cariño”, destacando también la importancia de generar espacios como el de este miércoles, donde las familias puedan reunirse y compartir en comunidad.

Hubo premios, show , e intervenciones de artistas locales y academias de danzas, en una noche de la que todos disfrutaron hasta el final.