Cómo y quiénes podrán acceder a los alimentos de NutriPack Se trata de la modificación nutricional del programa "Mis segundos mil días".

El Programa Mis Segundos Mil Días en San Juan realizó una importante modificación, generando un cambio de estrategia en lo nutricional a través del NutriPack “Nutriendo tu Desarrollo” dirigido a niños y niñas de 2 a 4 años inclusive.

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Materno Infancia, presentó el NutriPack destacando que la alimentación durante los primeros años de vida constituye una base esencial para el desarrollo físico, emocional y cognitivo.

Los objetivos del nutripack – Nutriendo tu desarrollo busca:

Fortalecer el Control Integral de Salud, promover una alimentación sana a través de la entrega de alimentos reales, saludables y nutritivos, permitiendo retomar la elaboración de preparaciones caseras.

Fomentar el adecuado estado nutricional de las infancias e intervenir con enfoque integral y preventivo

El Nutripack se entregará a los niños y niñas que cuenten con el control integral de salud, y que tenga entre 2 a 4 años en Centro de Salud, CIC, Posta u Hospital más cercano al domicilio (exceptuando Htal. Dr. Guillermo Rawson y Htal Dr. Marcial Quiroga debido a que son Hospitales de tercer nivel de alta complejidad).

La entrega del Nutripack es bimestral facilitando la accesibilidad a las familias.

En qué consiste el Nutripack Nutriendo tu desarrollo:

Es un complemento a la alimentación de niños/as compuesto por alimentos reales, saludables y nutritivos con un libro educativo de salud.

Compuesto por:

Compuesto por: Lentejas

Garbanzos

Arroz integral

Fideos integrales

Avena

Trigo sarraceno o quinoa

Mix de semillas

Pasta de maní

Leche fortificada.

Los alimentos proporcionan macro y micronutrientes necesarios para favorecer y apoyar el crecimiento y desarrollo de las infancias. También se entregarán láminas de difusión con información de salud y del programa.

Cuentan con los avales de sociedades científicas:

Sociedad Argentina de Pediatría

Sociedad de Pediatría de San Juan

Asociación Sanjuanina de Nutrición