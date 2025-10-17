Conductor de la Fiesta del Sol se bajó de la edición 2025: “Me voy por la puerta grande” El conductor sanjuanino anunció que no será parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025.

El reconocido conductor sanjuanino Leo Polegritti anunció su baja de la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol (FNS), tras haber estado al frente del escenario principal durante los últimos dos años. La noticia sorprendió a muchos de sus seguidores y colegas del ambiente artístico.

“Sentí que llegó el momento de dar un paso al costado”

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, Polegritti explicó los motivos detrás de su decisión.

“Tomé la difícil decisión de bajarme de la FNS. Era algo que venía pensando desde hace mucho. Sentí que llegó el momento de dar un paso al costado y darle lugar a otras personas”, escribió.

El comunicador también mencionó a quienes considera referentes del nuevo formato de conducción y streaming:

“Como los grandes profesionales del streaming, por ejemplo el Fos Moyano, El Luquitas y otros geniales comunicadores”.

Agradecido por su paso en la fiesta más grande de San Juan

Polegritti recordó su experiencia como uno de los anfitriones de la fiesta más importante de la provincia, y destacó lo que significó haber formado parte del evento en dos gestiones distintas.

“Yo me pude abrir paso para estar dos años consecutivos en el escenario principal de la fiesta más grande de San Juan y eso lo voy a recordar siempre. Pero hoy me voy por la puerta grande. Gracias a los que confiaron en mí en su momento, que fueron dos gestiones distintas”, expresó el conductor.

Un adiós con reconocimiento y respeto

La decisión de Leo Polegritti generó mensajes de afecto y reconocimiento en redes sociales, donde muchos colegas y seguidores le agradecieron por su carisma y profesionalismo.

Aunque no dio detalles sobre sus próximos proyectos, el conductor dejó entrever que su salida busca abrir espacio a nuevas generaciones dentro del ambiente artístico y digital sanjuanino.