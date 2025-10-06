Cronograma de desinsectación y, desratización en la Ciudad

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Servicios y Ambiente, informó el cronograma semanal de desinsectación, desratización y educación ambiental, con el fin de reforzar la salud pública y garantizar espacios más limpios y seguros.

En el turno mañana, los equipos trabajarán de la siguiente manera:

Lunes 6 y martes 7: desinsectación en Barrio Cabot, por calles Mendoza y Lisandro Sánchez.

Miércoles 8 y jueves 9: desinsectación en Villa Nueva, por calles Corrientes y Anobio Sánchez.

Viernes 10: desinsectación en el Cementerio Municipal de la Ciudad de San Juan.

En el turno mañana (segunda cuadrilla), se realizará: