La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Servicios y Ambiente, informó el cronograma semanal de desinsectación, desratización y educación ambiental, con el fin de reforzar la salud pública y garantizar espacios más limpios y seguros.
En el turno mañana, los equipos trabajarán de la siguiente manera:
- Lunes 6 y martes 7: desinsectación en Barrio Cabot, por calles Mendoza y Lisandro Sánchez.
- Miércoles 8 y jueves 9: desinsectación en Villa Nueva, por calles Corrientes y Anobio Sánchez.
- Viernes 10: desinsectación en el Cementerio Municipal de la Ciudad de San Juan.
En el turno mañana (segunda cuadrilla), se realizará:
- Lunes 6, martes 7, miércoles 8 y viernes 9: desratización en el cuadrante comprendido por calle 9 de Julio, Av. Rawson, Maipú, Pueyrredón y Aristóbulo del Valle.
- Viernes, 3 de octubre de 2025, 20:45