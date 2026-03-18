    • 18 de marzo de 2026 - 10:41

    Fin de semana largo: cómo trabajará el comercio sanjuanino durante el 23 y 24 de marzo

    La Cámara de Comercio dio a conocer la sugerencia de trabajo para el sector mercantil durante el feriado por el Día de la Memoria.

    Peataonal de San Juan.

    Peataonal de San Juan.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    En este sentido, la entidad aconsejó que los comercios desarrollen su actividad con normalidad el lunes 23 de marzo, mientras que sugirió no abrir sus puertas el martes 24, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

    Desde la institución explicaron que la medida busca aportar previsibilidad al sector, facilitar la organización de la actividad y, al mismo tiempo, promover el respeto por una jornada de profundo significado histórico en el país.

    No obstante, aclararon que la decisión final quedará a criterio de cada comerciante, de acuerdo a sus necesidades y particularidades, aunque remarcaron la importancia de sostener criterios comunes dentro del sector.

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