Fin de semana largo: cómo trabajará el comercio sanjuanino durante el 23 y 24 de marzo

La Cámara de Comercio dio a conocer la sugerencia de trabajo para el sector mercantil durante el feriado por el Día de la Memoria.

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan emitió una recomendación dirigida al sector mercantil de la provincia ante las consultas surgidas en los últimos días por la modalidad de trabajo durante el próximo fin de semana largo.

En este sentido, la entidad aconsejó que los comercios desarrollen su actividad con normalidad el lunes 23 de marzo, mientras que sugirió no abrir sus puertas el martes 24, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Desde la institución explicaron que la medida busca aportar previsibilidad al sector, facilitar la organización de la actividad y, al mismo tiempo, promover el respeto por una jornada de profundo significado histórico en el país.