El trabajo de los inspectores de Defensa al Consumidor desde adentro: "A veces somos un poco psicólogos"

Son la cara de Defensa al Consumidor en la vía pública y el nexo entre la repartición y los comerciantes. Sobre sus hombros recae la tarea de informar, concientizar y actuar ante alguna irregularidad presente. Bajo una línea de acción que habilita la escucha activa y el dialogo por sobre la sanción, los miembros del equipo de inspectores del organismo trabajan arduamente todos los días para cumplir con los objetivos que les son encargados.

Actualmente el cuerpo de inspectores está conformado por 12 personas. Daniel Caño, miembro del equipo, explicó a DIARIO DE CUYO cómo hacen para cubrir todo el territorio provincial para asegurar el cumplimiento de leyes que tienen que ver con los consumidores.

“Tenemos una planificación dividida en áreas y categoría de comercio . Día a día vamos cumpliendo con esa planificación, donde hacemos logística, entrega de notificaciones y nos ocupamos de lo que tiene que ver con movilidades. Es un área bastante compleja que requiere atención y dedicación constante” , explicó Caño.

Dentro del área de Inspección, las acciones se dividen en las inspecciones propiamente dichas, que pueden ser de rutina, por una gestión rápida o logística; y en la entrega de cédulas de notificación y resoluciones.

Ley 24.240 sobre vencimientos de productos

Ley de ticket (Ley 1.010-D)

Recargo Cero (Ley 25.065)

Relevamientos

Lealtad comercial (Ley 22.802)

Ley de redondeo (Ley 26.179)

Disposición de alimentos sin tacc

Ley anti espera (Ley 748-D)

Convenios provinciales y nacionales

Por su parte, la gestión rápida se concentra en asesoramiento, constataciones, cambios de producto, charlas y reconocimiento de garantía. En lo que respecta a la logística, se hacen cargo de copia de expedientes, traslado de equipos, traslado de personas, presupuesto y operativos en fechas puntuales como Día del Niño, Día de la Madre, Navidad, Reyes y garrafas. Mientras tanto en lo que es notificación se encuentran las cédulas tanto de denunciante como denunciado; y resoluciones de formulación de cargo, multas, desestimaciones y daño directo.

Sobre cómo es en la práctica ser inspector, Caño detalló que durante los recorridos se encuentran con distintos escenarios. Al respecto, comentó: “En la calle por ahí uno se encuentra con ánimos dispares, y a veces somos un poco psicólogos. Escuchamos a las personas que entrevistamos. En las inspecciones hacemos asesoramiento y acompañamiento, charlas, se informa sobre los programas, ya que muchos no están en conocimiento de las leyes que están en vigencia. Tenemos el agradecimiento al brindar la información. Hoy puedo decir que después de tanto esfuerzo hemos logrado un trabajo en conjunto con los comercios”.

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En ese sentido, Caño destacó y puso en valor la línea de trabajo de la actual gestión, liderada por Fabiana Carrizo, donde se le da prioridad a la charla y la puesta en común, con una escucha activa, y no señalar al inspector solo como la persona que se dedica a multar.

“Sentimos mucha satisfacción cuando solucionamos un problema, eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir haciendo nuestro trabajo”, reflexionó el miembro de la repartición.

Bodycams, la nueva herramienta que se suma para facilitar el trabajo de los inspectores de Defensa al Consumidor

En septiembre del año pasado la titular del organismo había adelantado la incorporación de esta tecnología al trabajo que realizan los inspectores. Sin embargo, la entrega oficial de los equipos se realizó este martes 17 de marzo, en el marco de un acto realizado por el Día Internacional de los Derechos al Consumidor.

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Todos los miembros del equipo de inspecciones destacaron la importancia de contar con la herramienta. Incluso Caño aseguró que era algo que venían pidiendo desde hace tiempo, ya que al contar con las cámaras podrán llevar transparencia en el accionar, lo que brinda tranquilidad tanto para ellos como para los comerciantes. “Ofrece garantías al comerciante sobre lo que se está haciendo y ayuda al desenvolvimiento del inspector en el desarrollo de la visita”, indicó.

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Conforme a cómo será el uso, explicaron que cada inspector tendrá la cámara sobre su cuerpo, a la altura del pecho, la cual es visible. Se activa la grabación previo al ingreso del local comercial y en las primeras palabras se informa a la otra parte que todo lo que sucede está siendo grabado.

“Es una gran herramienta de transparencia para los empleados. Venimos hace un tiempo solicitándolas, porque es una herramienta muy útil para el día a día que ahora podremos incorporar a nuestra labor”, finalizó Daniel Caño.