Daños en la Pampa del Leoncito: guías de Turismo de San Juan apuntan a que el responsable no “está habilitado” La Asociación de Guías de Turismo de San Juan expresó su repudio frente a la irresponsabilidad de los que autores.

Durante el fin de semana, la Municipalidad de Calingasta registró daños en la explanada de la Pampa del Leoncito y descubrió que fueron al menos 16 vehículos todo terreno (UTV) lo que ingresaron al lugar que es considerado Monumento Natural Provincial provocando el deterioro de la superficie.

Ante esta situación y con la información de que quién comandaba el grupo era un prestador turístico de Córdoba, desde la Asociación de Guías de Turismo de San Juan emitieron un comunicado y expresaron su repudio por las “actividades irresponsables y absurdamente dañinas perpetradas por un contingente de personas provenientes de Córdoba y San Luis”.

Remarcaron que la actitud es “incomprensible y maliciosa”, ya que no tiene nada que ver con el turismo, “es solo una muestra de irracionalidad y desprecio por lo imponente del paisaje que brinda ese lugar”. Del mismo modo, destacaron que los autores provienen de provincias “con alto perfil turístico, cuyo principal recurso es precisamente su entorno natural y montañoso”.

“Más grave aún es que actúan liderados por alguien que NO ES un guía de turismo habilitado en San Juan, ni en ninguna jurisdicción, de acuerdo a los registros oficiales”, sentenciaron.

Tampoco “es un agente de viajes” por lo que “no pertenece al sistema turístico argentino”. “Precisamente, estos lamentables hechos

ocurren porque no hay un Guía de Turismo Habilitado a cargo del contingente”, amplió. Finalmente, se solidarizaron con el pueblo calingastino y se pusieron a disposición para poner en funcionamiento un servicio de “Guías de Turismo Habilitados en Calingasta”.