El Archivo General de la Provincia cumple 94 años custodiando joyas de la memoria sanjuanina: aquí las seis más importantes A la fecha cuenta con más de un kilómetro lineal de documentos y piezas únicas como el Escudo Patrón de la provincia, la copia del Plano de la Ciudad de San Juan y el documento que consagró a Domingo Faustino Sarmiento en la vida pública, entre otras. Para conocer y no olvidar.

Fue un 22 de septiembre de 1931 cuando se creó el Archivo General de la Provincia, una institución clave para resguardar, preservar y difundir el patrimonio documental de San Juan. En estos casi cien años conserva un patrimonio inigualable, entre los que figuran piezas únicas como el Escudo Patrón de la Provincia (hecho totalmente en bronce); la copia del Plano de la Ciudad de San Juan que data de 1601; el documento que consagró a Sarmiento en la vida pública; la vida completa del prócer en todas sus facetas; una galería de fotos inéditas de todos los terremotos, sobre todo el de 1944; y la firma de todos los gobernadores de la historia de la provincia que también están exhibidas al público.

Por supuesto que cada pieza archivada es más que valiosa, pero son éstos los que a juicio de la Secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, sobresalen del resto.

Si bien existe toda esta documentación en formato físico, desde el año pasado cuenta con su propia web (archivogeneral.sanjuan.gob.ar)

para facilitar el acceso a la información. Allí también se puede sacar turno para las visitas que realizan turistas, estudiantes de escuelas de nivel primario y secundario o cualquier ciudadano que quiera conocer las joyas de la memoria sanjuanina ubicadas en el subsuelo del Centro Cívico. Allí podrán apreciar gran parte de los 1160 metros lineales de documentación resguardada en esto 94 años, previo turno en la web ya que la parte administrativa está en tercer piso, núcleo 8.

‘La web tiene un índice por departamento para facilitar la búsqueda, sobre todo a los investigadores, no sólo de la provincia sino también de afuera. De esa manera pueden solicitar la documentación en forma precisa. Del mismo modo es muy útil para ordenar las visitas porque son muchas durante el ciclo lectivo‘, explica Sarmiento.

¿Cómo está conformado el archivo?

Su estructura interna está compuesta por el Departamento Archivo Histórico, que resguarda fondos desde 1601 al 2000; el Departamento Archivo Intermedio, el Departamento Intermedio, que conserva decretos y expedientes de 1986 a 2012; y el Departamento de Biblioteca y Hemeroteca, con publicaciones y colecciones desde 1870 hasta la actualidad. A ello se suma la Secretaría Técnica e Inspección General de Archivos, encargada de coordinar la normativa archivística en toda la provincia.

Desde su creación mediante el Decreto N° 508 del interventor Celso Rojas, esta dependencia se ha constituido en el organismo rector de la memoria colectiva de los sanjuaninos. Actualmente está bajo la órbita de la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, pero siempre manteniendo el compromiso con la comunidad y sumando herramientas modernas que acercan la historia y los documentos públicos a todos los ciudadanos.

Los Archivistas

La institución atravesó un largo recorrido antes de consolidarse como el Archivo General. Sus orígenes se remontan a 1840, cuando el gobernador Nazario Benavídez dispuso la compra de materiales para organizar un archivo de gobierno. Décadas más tarde, en 1931, se estableció oficialmente como Archivo Administrativo e Histórico de la Provincia, con el canónigo Alfonso Hernández como su primer director. Desde entonces, su evolución estuvo marcada por distintas denominaciones hasta alcanzar, en 1984, la sanción de la Ley N° 5307, hoy Ley N° 279A, que da creación al Sistema Provincial de Archivos (SIPAR) y la nueva denominación como Archivo General de la Provincia (AGP); y del cual se constituyó como parte de dicho Sistema. Esta dirección a través de su ley garantiza su función normativa, técnica y cultural.

La hora de la modernización

Uno de los hitos más trascendentales de la gestión actual ha sido la creación de la página web oficial (archivogeneral.sanjuan.gob.ar). Esta plataforma digital, moderna e intuitiva, facilita el acceso a los servicios y documentos, ofreciendo consultas en línea de fondos históricos, sistema de turnos para visitas presenciales, reproducciones de documentos y trámites de legalización. Además, difunde artículos especializados, publicaciones y material pedagógico que fortalecen la investigación y la divulgación cultural.

Día del Archivista

En 2024, la Cámara de Diputados sancionó la Ley N° 2688-P, que instituyó el 22 de septiembre como Día Provincial del Archivista, en alusión al aniversario del Archivo General. La norma reconoce y homenajea la labor de los archivistas y profesionales de la gestión documental en la organización y preservación del patrimonio de San Juan.