En Iglesia construyen un nuevo espacio de esparcimiento y de atracción turística Es el Paseo Los Colonos, en la localidad de Rodeo, en el que se resaltará la historia, la identidad y el trabajo del pueblo.

El municipio de Iglesia puso en marcha una nueva obra que busca poner en valor la identidad del pueblo y convertirse en un nuevo atractivo turístico del departamento. Se trata del Paseo Los Colonos, que se construye en la localidad de Rodeo y que incluirá la instalación de imágenes que evocan la tradición agrícola de esta comuna. Calculan que los trabajos culminarán a fin de año o en los primeros días del 2026.

Avanza la construcción de este paseo y ya se posible imaginarse el resultado final. Es que personal municipal comenzó a instalar las imágenes que recrearán la tradición agrícola y el trabajo de quienes forjaron el departamento. Se trata de la escultura de un caballo, casi de tamaño real, que tirará de un arado manejado por una agricultor. Será la postal principal de este espacio que se construye frente al Barrio La Colonia, en Rodeo, a modo de bulevar, dividiendo la calle principal de esa zona.

Desde el municipio informaron que en la etapa actual de la obra, tras la preparación del terreno, se trabaja en la instalación de agua y energía eléctrica; en la colocación de imágenes que evocan la tradición agrícola del departamento; y en la construcción de dársenas destinadas al estacionamiento de colectivos como también de paradores para que los pasajeros puedan esperar el transporte con mayor comodidad y seguridad.

Este paseo contará además con luminarias Led en toda su extensión; bancos se madera y basureros; parquización con césped, árboles florales y plantas ornamentales; amplios veredines para la gente que quiere realizar caminatas; la imagen de una virgen y señalización horizontal, destacando las sendas peatonales en ambos extremos y las rampas de acceso inclusivo a este nuevo espacio que se convertirá en un punto de encuentro, recreación y memoria colectiva para toda la comunidad iglesiana. Y en un atractivo turístico más para la localidad.

Los trabajos se realizan con mano de obra y recursos municipales, y avanzan según lo planificado por las autoridades. Desde el municipio dijeron que si toda continúa sin inconvenientes, el Paseo Los Colonos estará listo para ser inaugurado a fin de año o en los primeros días del 2026.