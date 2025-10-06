Exhibirán de vehículos que serán subastados por la Caja de Acción Social La muestra estará abierta desde hoy y hasta el mismo día de la subasta, con entrada libre y gratuita.

Con el objetivo de brindar transparencia a la gestión de los bienes públicos y facilitar el acceso de los ciudadanos a oportunidades de compra ventajosas, la Caja de Acción Social, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia, dio inicio a la exhibición de los vehículos que serán parte del próximo remate oficial. La subasta se llevará a cabo el jueves 9 de octubre, a las 16.30, en la sede de la Gerencia de Préstamos, ubicada en Mendoza 451 Sur, Capital.

La muestra previa, abierta a toda la comunidad, se desarrollará desde el 6 al 8 de octubre de 14 a 18, y el mismo día del remate, 9 de octubre, de 9 a 13, en el predio situado en calle Corrientes 1090 Este (Ex Urbino), en Capital. Allí, los interesados podrán observar en detalle el estado y las características de cada una de las unidades disponibles, lo que permitirá tomar decisiones informadas al momento de ofertar.

Durante la jornada de remate se pondrán a disposición más de 40 movilidades pertenecientes al parque automotor del Ministerio de Salud, entre las que se incluyen automóviles, camionetas, furgonetas, utilitarios, motocicletas y ciclomotores. Todos los bienes serán adjudicados al mejor postor, con valores base que oscilan entre los $150.000 y los $800.000, según el lote.

Si querés ver los vehículos online hacé click en el siguiente link: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:us:89e92fd5-f5c0-44d0-8f04-7edcb686ef8b?viewer%21megaVerb=group-discover

Para participar, los asistentes deberán presentarse con DNI y abonar en el momento el 10% del monto total del lote adjudicado, más un 10% adicional en concepto de comisión del martillero. El pago podrá efectuarse en efectivo, mediante transferencia bancaria o a través de Mercado Pago (no se aceptan cheques ni moneda extranjera). El saldo restante deberá completarse en un plazo máximo de cinco días hábiles en la sede de la Caja de Acción Social.

El comprador dispondrá de un plazo de diez días hábiles para retirar la unidad adquirida y deberá gestionar la transferencia correspondiente en el Ministerio de Salud, en el 3.º piso, Núcleo 4, del Edificio Centro Cívico.

Esta nueva subasta representa una gran oportunidad para los sanjuaninos que buscan adquirir un vehículo a valores accesibles, al tiempo que contribuye a optimizar el patrimonio estatal y promover un uso más eficiente y transparente de los recursos públicos.