Llega Argentina Medita, un encuentro nacional para reducir el estrés y elevar el bienestar

Este 28 de marzo, el país protagonizará otra edición de ‘Argentina Medita’, un evento masivo de meditación impulsado por la organización El Arte de Vivir. La iniciativa, que se desarrollará en más de 50 ciudades del país, incluida San Juan busca fomentar la paz interior y mundial, y el bienestar tanto en los participantes como en la comunidad en general.
En la provincia, la cita tendrá lugar en los Jardines del Teatro del Bicentenario a las 19,30. Además de lmeditación guiada por instructores y voluntarios de El Arte de Vivir, los asistentes podrán disfrutar de técnicas de yoga y respiración, música en vivo y puestos de comida saludable. El evento está diseñado para recibir a todo público, sin necesidad de experiencia previa en estas prácticas.
La entrada será libre y gratuita, con el objetivo de que más personas descubran los beneficios de la meditación y el yoga, prácticas que contribuyen a la mejora de la salud física y mental.
Lugar: jardines del Teatro del Bicentenario.
Registro: si bien no hay que inscribirse, los interesados en participar pueden registrarse.
La organizadora de Argentina Medita
El Arte de Vivir es una organización global presente en más de 180 países, dedicada a la enseñanza de yoga, meditación y técnicas de respiración consciente. Fue fundada en 1982 por Gurudev Sri Sri Ravi Shankar y, desde entonces, ha promovido iniciativas que buscan reducir el estrés y fomentar la armonía social. y emocional.