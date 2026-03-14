Llega Argentina Medita, un encuentro nacional para reducir el estrés y elevar el bienestar

San Juan se suma a Argentina Medita 2026 que se realizará este mes, organizada por El Arte de Vivir.

Argentina Medita es un encuentro masivo de meditación que se realizará en el país el próximo 28 de marzo, incluida San Juan.

Este 28 de marzo, el país protagonizará otra edición de ‘Argentina Medita’, un evento masivo de meditación impulsado por la organización El Arte de Vivir. La iniciativa, que se desarrollará en más de 50 ciudades del país, incluida San Juan busca fomentar la paz interior y mundial, y el bienestar tanto en los participantes como en la comunidad en general.

En la provincia, la cita tendrá lugar en los Jardines del Teatro del Bicentenario a las 19,30. Además de lmeditación guiada por instructores y voluntarios de El Arte de Vivir, los asistentes podrán disfrutar de técnicas de yoga y respiración, música en vivo y puestos de comida saludable. El evento está diseñado para recibir a todo público, sin necesidad de experiencia previa en estas prácticas.

La entrada será libre y gratuita, con el objetivo de que más personas descubran los beneficios de la meditación y el yoga, prácticas que contribuyen a la mejora de la salud física y mental.

Cómo participar en Argentina Medita Fecha: 28 de marzo.

Hora: 19,30.