Fuerte viento en San Juan: ¿qué pasará con el dictado de clases? El SMN anuncia una jornada ventosa todo el día.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este viernes 19 de septiembre que la máxima ascienda a 26°C, mientras que la mínima está pronosticada en 15°C.

La jornada se presentará ventosa con ráfagas del sur con velocidades de entre 23 y 31 km/h, pero con ráfagas que irán entre 42 y 50 km/h.

Ante esta situación, había dudas de los padres sobre el dicatdo de clases en la mañana, que es normal, y en la tarde, en el turno vespertino, donde por ahora el Ministerio de Educación de la provincia no informó qué sucederá.

Es decir, por ahora y sin ningún comunicado, sería totalmente normal.