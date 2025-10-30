Habrá corte parcial y reducción de Ruta 40 por el recambio de barandas metálicas Personal de Vialidad Provincial trabajarán en el tramo comprendido entre Circunvalación y Calle 5.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que habrá corte parcial y reducción de calzada en Ruta 40, en el Acceso Sur. Se trata de obras que está realizando personal especializado y la interrupción será de 9 a 13.

Según el comunicado, especialistas removerán barandas metálicas rotas o dobladas para colocar nuevas y en buen estado. El tramo de la ruta comprendido entre Avenida de Circunvalación hasta Calle 5.

Por este motivo, solicitan circular con precaución y respetar las órdenes preventivas y obligatorias del personal.