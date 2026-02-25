25 de febrero de 2026 - 18:06

Japón donó una autobomba 4×4 a los Bomberos Voluntarios de Jáchal para reforzar la lucha contra incendios

La unidad fue cedida por una institución japonesa y demandó una inversión de U$S 94.947. El acuerdo se firmó en la Embajada del Japón en Argentina.
Japón donó una autobomba 4×4 a los Bomberos Voluntarios de Jáchal para reforzar la lucha contra incendios
Japón donó una autobomba 4×4 a los Bomberos Voluntarios de Jáchal para reforzar la lucha contra incendios

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

En un paso clave para fortalecer el sistema de emergencias en el norte sanjuanino, la Embajada del Japón en la Argentina formalizó la donación de una autobomba 4×4 a los Bomberos Voluntarios de San José de Jáchal, en el marco del programa de cooperación comunitaria del gobierno nipón.

Leé además

Clima en San Juan: con probabilidad de chaparrones, así estará el tiempo este miércoles 26 de noviembre

Clima en San Juan: mirá cómo estará el tiempo este viernes 27 de febrero
La jornada de prevención sobre animales ponzoñosos tendrá entrada libre ygratuita

San Martín refuerza la prevención: invitan a una capacitación sobre animales ponzoñosos

El contrato fue firmado este miércoles 25 de febrero por el embajador Hoshino Yoshitaka, junto al presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San José de Jáchal, Horacio Elizondo, y el secretario Carlos Sarasqueta. La donación asciende a 94.947 dólares y contempla la provisión de una unidad autobomba de doble tracción (4×4) cedida por una institución de bomberos de Japón.

La entrega se concretó a través del programa Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC), una herramienta de cooperación destinada a organizaciones sin fines de lucro, gobiernos locales e instituciones comunitarias para atender necesidades básicas y promover el desarrollo socioeconómico.

Desde la Embajada informaron que Japón ya concretó 81 proyectos en Argentina por un total de U$S 5.289.314, de los cuales 32 estuvieron vinculados a la entrega de autobombas y equipamiento para bomberos voluntarios, con el objetivo de proteger vidas y bienes en distintas comunidades del país.

En el caso de Jáchal, el cuartel había presentado un proyecto solicitando una unidad de doble tracción para reforzar la capacidad de respuesta ante incendios rurales y forestales, que en los últimos años registraron un incremento significativo en la zona. Actualmente, los voluntarios trabajan de manera articulada con Bomberos de la Policía de San Juan y Protección Civil, especialmente en la extinción de incendios en campos agrícolas y montes.

Según se destacó oficialmente, los vehículos disponibles resultaban insuficientes para afrontar la creciente demanda operativa, por lo que la incorporación de esta autobomba 4×4 se convirtió en una prioridad urgente para mejorar la prevención y el combate de incendios en el departamento y áreas aledañas.

El Gobierno de Japón señaló que la cooperación se enmarca en su política de Asistencia Oficial para el Desarrollo en Argentina, orientada a promover un crecimiento económico y social sostenible, y a consolidar los lazos bilaterales. La donación adquiere un significado especial en 2026, año en que se conmemoran los 140 años de la inmigración japonesa en Argentina.

Se espera que la nueva unidad permita optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer las tareas de prevención y rescate en la provincia de San Juan, consolidando el trabajo de los bomberos voluntarios de Jáchal en beneficio de toda la comunidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

en san martin, el festejo del carnaval de la familia tendra un costado ecologico

En San Martín, el festejo del Carnaval de la Familia tendrá un costado ecológico

licencia de conducir: mas del 40% desaprueba el examen practico y el alarmante dato de departamentos alejados

Licencia de conducir: más del 40% desaprueba el examen práctico y el alarmante dato de departamentos alejados

Recomendaciones a tener en cuenta por las lluvias y las crecientes a la hora de manejar

Clima en San Juan: con alerta por tormentas, y un marcado descenso de temperatura, así estará el fin de semana

La Municipalidad de Rivadavia construirá un SUM y un espacio para juegos en el Barrio Aramburu para reemplazar los antiguos locales comerciales que están en ruina.

Un SUM y un espacio para juegos reemplazarán los viejos locales comerciales del B° Aramburu