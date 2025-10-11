La Feria de la Estación fue un éxito: impulsó el talento local en una edición especial por el Día de la Madre Este viernes, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan propuso un espacio de encuentro que impulsó la economía local y promovió hábitos saludables, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan llevo a cabo una nueva edición de la Feria de la Estación, dedicada especialmente a homenajear a las madres en su día. El evento tuvo lugar este viernes 10 de octubre, de 19:00 a 23:00, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre), con entrada libre y gratuita.

La feria ofreció una gran variedad de productos locales artesanales, propuestas gastronómicas y opciones naturistas ideales para compartir en familia. La jornada fué también una oportunidad para acercarse a charlas y talleres sobre bienestar y autocuidado, promoviendo hábitos saludables en un ambiente cálido y participativo.

Además, hubo presentaciones artísticas en vivo, DJ, sorteos y muchas sorpresas para quienes se acercaron a disfrutar de una noche diferente, donde el encuentro y la celebración del talento sanjuanino fueron el centro de la escena.

En la oportunidad asistió la Intendente de la Ciudad de San Juan, Dra. Susana Laciar, quien recorrió todos los estand, felicifando a cada artesano y emprendedor.

La Feria de la Estación se ha consolidado como un espacio clave para el desarrollo cultural, social y económico de la ciudad, impulsando el crecimiento de pequeños emprendimientos y fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y su identidad local.

Cabe destacar que hubo una masiva concurrencia de público en general que disfrutaron tanto de lo que exhibieron los artesanos y/o emprendedores, cómo del espectáculo musical que tuvo como protagonista al talentoso cantante melódico, Alejandro Ontiveros.