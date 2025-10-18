En las escalinatas de la entrada del Centro Cultural Conte Grand, tuvo lugar la feria urbana que resultó ideal para encontrar el regalo perfecto a último momento, pensando en quedar bien con la madre este domingo. Pero también fue el encuentro que se pudo compartir en familia, un paseo corto pero pintoresco, al aire libre y con productos interesantes, música de ambiente y sabores artesanales irresistibles.

En síntesis eso fue “Picnic con mamá”, una jornada alternativa que consistió en el montaje de unos 13 stands con productos de diseño, artesanales y manuales, que llamaba la atención del espectador casual que circulaba por las inmediaciones del Parque de Mayo y la Plaza España. Emprendedores sanjuaninos expusieron desde cuadernos y agendas de diseño original, pasando por accesorios y vestimentas, carteras, velas aromáticas, plantas de decoración, mates, artículos de maquillaje, muñecas tejidas, figuras de colección (para los adolescentes), comics y mangas, incluso una diversa gama de budines, bizcochuelos, golosinas y otros productos únicos.

En otro sector, hubo una barra para pedir cerveza artesanal tirada y en otro, música ambiental con un DJ set que animaba al público y hasta los feriantes, a bailar por momentos para pasar la calurosa tarde de ayer, en una entretenida experiencia.

regalos-728x546

Aquellos que no contaban con un regalo para el Día de la Madre, cayeron al lugar perfecto en el ‘Picnic de Mamá’.

 

dj-728x546

Música y cerveza artesanal bien fresca para amenizar la jornada calurosa de ayer.

feria-728x546

postres-728x546

Hubo una rica variedad de productos para encontrar y también darse un gusto por algún budín o masita dulce.

 

mates-1-728x546

La colección de mates artesanales, con unas terminaciones de alpaca bien detalladas, incluso las bombillas.

