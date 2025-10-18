La previa del Día de la Madre: Paseo corto de regalos efectivos "Picnic con Mamá", fue el encuentro de música, sabores y productos.

En las escalinatas de la entrada del Centro Cultural Conte Grand, tuvo lugar la feria urbana que resultó ideal para encontrar el regalo perfecto a último momento, pensando en quedar bien con la madre este domingo. Pero también fue el encuentro que se pudo compartir en familia, un paseo corto pero pintoresco, al aire libre y con productos interesantes, música de ambiente y sabores artesanales irresistibles.

En síntesis eso fue “Picnic con mamá”, una jornada alternativa que consistió en el montaje de unos 13 stands con productos de diseño, artesanales y manuales, que llamaba la atención del espectador casual que circulaba por las inmediaciones del Parque de Mayo y la Plaza España. Emprendedores sanjuaninos expusieron desde cuadernos y agendas de diseño original, pasando por accesorios y vestimentas, carteras, velas aromáticas, plantas de decoración, mates, artículos de maquillaje, muñecas tejidas, figuras de colección (para los adolescentes), comics y mangas, incluso una diversa gama de budines, bizcochuelos, golosinas y otros productos únicos.

En otro sector, hubo una barra para pedir cerveza artesanal tirada y en otro, música ambiental con un DJ set que animaba al público y hasta los feriantes, a bailar por momentos para pasar la calurosa tarde de ayer, en una entretenida experiencia.

Aquellos que no contaban con un regalo para el Día de la Madre, cayeron al lugar perfecto en el ‘Picnic de Mamá’.

Música y cerveza artesanal bien fresca para amenizar la jornada calurosa de ayer.

MIRA TAMBIÉN La primera quincena de noviembre arranca la etapa de capacitación para las candidatas a Emprendedora Nacional del Sol 2025

Hubo una rica variedad de productos para encontrar y también darse un gusto por algún budín o masita dulce.

La colección de mates artesanales, con unas terminaciones de alpaca bien detalladas, incluso las bombillas.

MIRA TAMBIÉN Clima en San Juan: así estará el tiempo el domingo 19 de octubre