Buenas noticias para alumnos de la UNSJ: el 30 reabre el comedor del CUIM

El servicio de comedor que ofrece la UNSJ vuelve a funcionar a pleno . Desde Bienestar Universitario informaron que se restablece el servicio en el CUIM , el último lugar que quedaba sin este beneficio para los estudiantes. El pasado 17 de marzo comenzó a funcionar el comedor en dos unidades académicas .

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A partir del 30 de marzo el servicio de comedor comenzará a funcionar en el CUIM. De esta manera, los alumnos de las facultades de Sociales, Exactas y de Arquitectura, de la Universidad Nacional de San Juan, podrán acceder a las viandas sin tener que trasladarse hasta El Palomar como sucede actualmente. Incluso contarán con una ventaja más.

Florencia Ficcardi, al frente de la Secretaría de Bienestar Universitario, dijo que el servicio de Comedor Juan Gutiérrez, en el Complejo Universitario Islas Malvinas, se restablecerá a pleno, ya que se comenzará cocinando en el lugar, tal como ocurre en el comedor que funciona en El Palomar.

El 30 de marzo no sólo se restablece el servicio de comedor que brinda la UNSJ, sino también la cocina para preparar los alimentos en el lugar.

Ficcardi agregó que los alumnos de las facultades de Exactas, de Arquitectura y de Sociales podrán inscribirse a partir del próximo 23 de marzo, inscribirse, a través del turnero digital, para acceder al servicio de almuerzo durante la semana del 30 de marzo.

Pueden acceder al servicio de comedor los estudiantes que hayan rendido y aprobado al menos dos materias en los 365 días anteriores a la inscripción.

También pueden hacerlo los estudiantes ingresantes que hayan rendido y aprobado el Examen de Ingreso, subiendo el certificado de Matrícula en Trámite, otorgado por el Departamento de Alumnos de su respectiva facultad.

Los estudiantes se deben inscribir la semana anterior a la recepción del servicio. La inscripción es de lunes a las 8 hasta el viernes a las 23,59 y debe hacerse de manera online a través del turnero digital.

Información del comedor de la UNSJ

Cualquier duda o información sobre el servicio de comedor de la UNSJ se puede concurrir a las Oficinas del Comedor, en El Palomar, de lunes a viernes de 9 a 12. O enviar un mensaje de Whatsapp al 2644107236.

A través de las redes sociales, Bienestar Universitario informa el menú semanal del comedor que incluye plato principal, pan y una fruta de postre.