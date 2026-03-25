La parroquia donde entronizaron una imagen de Carlo Acutis para bendecir y proteger a los jóvenes

El turismo dejó $841 millones en San Juan durante el fin de semana largo: hubo más de 5.800 visitantes, según el Gobierno

El domingo 23 de marzo, la Parroquia Nuestra Señora del Valle cumplió 34 años y la comunidad religiosa lo festejó de manera especial. A la celebración de la misa aniversario y de la mateada comunitaria, se sumó la e ntronización de la imagen del Santo Carlo Acutis y de sus reliquias con la finalidad de proteger y bendecir a los jóvenes , una verdadera fiesta la Iglesia Católica .

‘Cuando monseñor Lozano me comunicó que me designaba párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Valle, quise darle a mi gestión una impronta joven. Es que la parroquia cuenta con tres grupo de jóvenes muy activos como son la Acción Católica, el Grupo Misionero y los Scouts. Así me surgió la idea de entronizar la imagen de San Carlos Acutis como modelo de un joven de esta época que quiere vivir de cara a Dios’, dijo Alejandro Rodríguez, sacerdote de esta parroquia.

El padre Alejandro dijo que tras terminar de darle forma a su proyecto, fue él mismo que se encargó de conseguir y traer la imagen del ‘Santo de Internet’. ‘Es una imagen chica, pero de gran valor para nuestros corazones’, sostuvo el sacerdote.

En la misa de la tarde del domingo pasado, el padre Alejandro bendijo la imagen de Carlo Acutis y la entronizó en un pequeño altar en una de las paredes del templo. En ese mismo sitio colocó las reliquias de segundo grado del Santo, un trocito de su ropa que le donó un seminarista. ‘Somos el primer templo en San Juan en tener entronizada una imagen del Santo Carlo Acutis. Lo hicimos para bendecir y proteger a los jóvenes y por la salud de nuestros ancianos’, dijo el párroco.

La historia de Carlo Acutis

Carlo Acutis, conocido como el ‘santo influencer’ o el ‘santo de internet’, fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el papa León XIV en el Vaticano. Es el primer santo millennial (nacido en 1991), destacado por usar la tecnología para evangelizar antes de morir a los 15 años en 2006

A este adolescente italiano, amante de la informática y la Eucaristía que creó un sitio web sobre milagros eucarísticos, se le atribuyen dos milagros: la curación de un niño brasileño, en 2013, y la de una joven costarricense, en 2024.