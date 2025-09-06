Luciano es el primer sanjuanino beneficiado con una tricicleta para personas con discapacidad El programa de Transporte recreativo e inclusivo del Ministerio de Desarrollo Humano permitirá a, al menos, 100 personas movilizarse a la escuela o al trabajo.

Luciano no puede más de felicidad. Es que desde muy pequeño cuando apenas podía dar media vuelta a los pedales de la bici con rueditas nunca más tuvo una, hasta ayer cuando recibió su propia tricicleta. La nueva movilidad le permitirá llegar desde su casa en Villa Lerga, Rawson, hasta la escuela de capacitación ubicada frente a la Plaza de Trinidad para continuar con sus estudios de Sanitarios y Gas. Lógicamente también podrá tener momentos de recreación y mejorar su motricidad.

Luciano Pereyra Ruiz (20) fue el primer inscripto en el Programa de Transporte recreativo e inclusivo del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia que entregará 100 vehículos de este tipo y de manociclos, tanto para adultos como para niños.

A Luciano nada lo ha detenido, siempre seguido de cerca por Carolina Ruíz, su mamá que no sólo aprendió a ´ser zurda´, para colaborar con sus tareas escolares, sino que también se inscribió en la escuela técnica de capacitación laboral ‘Dr. Carlos Maria Viedma‘, en la especialidad de sanitarios y gas para cursar con él y así ayudarlo a tener un oficio. Cosas de madre, si las hay.

Pese a su discapacidad motora e hipoacusia, finalizó la escuela secundaria en el Colegio Luján donde hizo todos los niveles educativos desde la Salita de 4.

´Luciano tuvo una bicicleta con rueditas en su niñez, pero no alcanzaba a dar la vuelta completa con los pedales, igual insistía. Estuve muy nerviosa cuando subió a la tricicleta y vi que dio tres medias vueltas a los pedales y en la cuarta dio la vuelta completa y no paró´, dice Carolina emocionada.

Ni hablar de la felicidad de él que ya piensa en salir a andar para pasar momentos lindos e ir a la escuela con su mamá que lo acompañará en su bicicleta.

´Desde los seis meses asiste a terapia en todas las especialidades que se imagine, y así durante toda la vida por eso hemos decidido tener un año sabático de terapia. Sí continúa con natación dos veces a la semana´, agrega Caro, la mamá que logró escribir con la mano izquierda para ayudarlo con las tareas y ahora busca trabajo para seguir luchando por ambos.

Un programa muy especial

Este propuesta posibilita que personas con discapacidad puedan gestionar un medio de transporte para ser usado con fines educativos, laborales y de rehabilitación.

El objetivo es favorecer la accesibilidad, la autonomía, la independencia y la autoestima de las personas con discapacidad motora, que estén encuadradas dentro de las posibilidades de conducir un manociclo o una tricicleta.

Hay que tener en cuenta que más allá de ser medios de transporte muy valiosos para quienes lo reciben, les ayuda a fortalecer la masa muscular, a la rehabilitación y permite que personas con movilidad reducida puedan movilizarse con independencia.

Requisitos para inscribirse

En primer lugar quien lo solicite debe contar con el Certificado Único de Discapacidad (se aceptan todos los diagnósticos); tener entre 12 y 45 años y acreditar con certificación que la persona utilizará el vehículo para una finalidad educativa o laboral (adjuntar certificado escolar o laboral). Además deberá presentar un certificado médico en el que conste que la persona está en condiciones de poder utilizarla.

Para los manociclos los requisitos son similares y está orientado a personas con dificultades para el movimiento de miembros inferiores.

Luego de iniciado un expediente, el solicitante recibirá una visita del equipo social de la Dirección de Personas con Discapacidad para hacer una evaluación socioeconómica, ya que los ingresos familiares no deberán superar los 3 salarios mínimos. Aparte una vez recibido, deberá comprometerse a cumplir con la finalidad de uso del mismo, firmando un acta. La entrega es de por vida, no es en calidad de comodato.