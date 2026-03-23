En Valle Fértil ofrecen una nueva propuesta turística para conocer la intimidad del monte

Este pasado fin de semana , en Valle Fértil se puso en marcha ‘Latidos del Monte’, una caminata guiada para conocer detalladamente las bondades naturales de esta área protegida. Y que cuenta con la guía de técnicos especialista en la temática. Esta propuesta se suma a la nueva ruta turística que se lanzó en Iglesia , ambas impulsadas por particulares.

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‘Latidos del Monte es un espacio de encuentro con la naturaleza que propone algo más que una caminata: una experiencia consciente para reconectar con el entorno y con uno mismo’. De esta manera, Roció Guzmán, comenzó a explicar los detalles de esta propuesta que creó junto a Francisco Montoro, ambos técnicos en manejo y conservación de áreas protegidas, en el departamento Valle Fértil.

La joven dijo que a través de caminatas conscientes, buscan redescubrir el monte desde una mirada más atenta, más sensible, más presente. También agregó que el sábado y domingo pasado se realizaron los primeros recorridos de ‘Latidos del Monte’ a modo de prueba piloto y con muy buenos resultados.

Rocío Guzmán y Francisco Montora son los creadores de 'Latidos del Monte' y los encargados de guiar las caminatas.

‘Latidos del Monte' le ofrece a los participantes la posibilidad de conocer e interpretar la flora, fauna y microorganismos en el área protegida. La propuesta también incluye la lectura del paisaje y conocer su historia geológica de la mano de especialista en el tema y que también hacen hincapié en fomentar el cuidado del medio ambiente .

‘Con esta propuesta buscamos despertar en la gente, especialmente los turistas, una relación más profunda con el territorio, fomentando el cuidado ambiental y el sentido de pertenencia. No se trata solo de recorrer el lugar, sino de habitarlo, de percibir sus sonidos, sus silencios, sus formas y lo que nos genera internamente’, sostuvo Rocío.

Esta propuesta también tiene como finalidad dar a conocer y difundir la historia y cultura de Valle Fértil. Es por eso que al finalizar el recorrido de cada circuito se realiza una degustación de productos locales y la reflexión de la experiencia

Los detalles de la nueva propuesta en Valle Fértil

‘Latidos del Monte’ incluye caminatas por dos circuitos diferentes. Un es el Circuito Perilago del Dique San Agustín; y otro el Circuito Piedra Pintada y Los Morteros.

Los interesados en participar de esta propuesta pueden inscribirse de manera gratuita a través de un mensaje de Whatsapp a l2645850699 ó 2646299441. Los participantes sólo deben llevar agua, gorra o sombrero y vestir ropa y calzado cómodo.

Valor de la nueva propuesta en el Valle

Rocío Guzmán dijo que este fin de semana se realizaron los dos circuitos de ‘Latidos del Monte’ como prueba piloto y con participación gratuita. Pero que desde ahora se cobrará una suma mínima por participar, aunque aún no se han definido los precios.