La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Servicios y Ambiente, informó el cronograma de despeje de luminarias y corte de ramas bajas que se desarrollará durante la semana del 13 al 19 de octubre, con el fin de mejorar la iluminación y la seguridad en espacios públicos.
Las tareas se realizarán de la siguiente manera:
Lunes 13/10 y martes 14/10
- De 8 a 13 hs: Cementerio Municipal.
- De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.
Miércoles 15/10
- De 8 a 13 hs: Cementerio Municipal.
- De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.
Jueves 16/10 y viernes 17/10
- De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.
- De 13 a 17 hs: Bº Facultad.
Sábado 18/10 y domingo 19/10
- De 8 a 13 hs: Erradicación de árboles peligrosos en domicilios varios.