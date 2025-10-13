Operativo de despeje de luminarias y corte de ramas bajas: el cronograma

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Servicios y Ambiente, informó el cronograma de despeje de luminarias y corte de ramas bajas que se desarrollará durante la semana del 13 al 19 de octubre, con el fin de mejorar la iluminación y la seguridad en espacios públicos.

Las tareas se realizarán de la siguiente manera:

Lunes 13/10 y martes 14/10

De 8 a 13 hs: Cementerio Municipal.

De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.

Miércoles 15/10

De 8 a 13 hs: Cementerio Municipal.

De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.

Jueves 16/10 y viernes 17/10

De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.

De 13 a 17 hs: Bº Facultad.

Sábado 18/10 y domingo 19/10

De 8 a 13 hs: Erradicación de árboles peligrosos en domicilios varios.