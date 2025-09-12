Orrego inauguró nuevo sector en el Servicio Penitenciario Provincial Se trata del nuevo Sector 5 que incorpora 236 nuevas plazas y refuerza la seguridad institucional con tecnología de última generación.

El Gobierno de San Juan dejó inaugurado el Sector N°5 del Servicio Penitenciario Provincial. La obra brinda respuesta a la necesidad de contar con más espacios de alojamiento y reforzar la seguridad institucional. El acto fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, quien estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, ministros de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; Gobierno, Laura Palma; Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; director del SPP, Carlos Suárez; jefe de la Policía de San Juan, Marcelo Álvarez, presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, entre otros.

En este marco, además se realizó el nombramiento de 118 hombres y mujeres que pasan a ser parte del SSP. Son 22 técnicos y 96 diplomados en Seguridad Ciudadana.

Durante la inauguración, Orrego dijo: “Felicito a los nuevos integrantes del servicio penitenciario provincial y a sus familias por el esfuerzo que hoy ya es tangible. Recién inauguramos el sector cinco, con 236 celdas nuevas, y en poco tiempo habilitaremos más espacios para mejorar las condiciones de los internos. Este gobierno, aun con recursos limitados, sigue haciendo obras esenciales como hospitales, escuelas y pavimentos, porque creemos que unidos y con austeridad no hay obstáculo que no podamos superar. A los nuevos y actuales integrantes de la institución, y a sus familias, les digo que cuenten conmigo y con el vicegobernador; vinimos a la política para servir y escuchar, y siempre con la tenacidad de levantarnos y seguir adelante. Que Dios los bendiga, viva el servicio penitenciario provincial y viva San Juan.”

Por su lado, Martín declaró: “Es un orgullo contar con esta nueva obra, un pabellón con más de 236 celdas, que fortalece la seguridad de la provincia y contribuye a la rehabilitación de los reos para su reinserción social. Destaco además que, pese a contar con apenas el 60 % de los recursos de gestiones anteriores, esta administración inaugura diariamente obras como pabellones, escuelas, pavimentos y centros de salud. También saludo a los nuevos oficiales y penitenciarios que hoy se incorporan, deseándoles sabiduría y templanza para cumplir su labor, y reconozco el esfuerzo de sus familias y del personal que los capacitó”.

El nuevo módulo fue diseñado para ampliar la capacidad de plazas, ofreciendo una mejor organización frente a la creciente demanda del sistema judicial. Uno de los ejes más destacados es la incorporación de un moderno sistema de videovigilancia. Se instalaron cámaras equipadas con inteligencia artificial, capaces de reconocer rostros y detectar objetos en movimiento.

El equipamiento cuenta con grabadores que realizan análisis de imagen en tiempo real. De esta forma, se complementa la tarea de las cámaras y se garantiza un registro de alta precisión para fortalecer la seguridad.

La tecnología también permite analizar interacciones y estimar tiempos de conversación. A través de listas blancas y negras, el sistema genera alertas inmediatas para diferenciar personas autorizadas de aquellas que no lo están.

La plataforma es actualizable y recibe mejoras de software de manera constante. Esto asegura que la vigilancia del SPP esté siempre alineada con los estándares más altos de seguridad a nivel nacional e internacional.

Cabe destacar que la construcción de este nuevo espacio responde a la creciente demanda del sistema judicial en San Juan. Desde la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial y del procedimiento de Flagrancia, aumentó la cantidad de condenas efectivas y, en consecuencia, el número de personas privadas de la libertad. Frente a este escenario, el Gobierno de San Juan consideró necesario ampliar la capacidad de alojamiento y dotar de mejores herramientas al personal penitenciario.

El nuevo Sector 5, en detalle

Este nuevo espacio ocupa una superficie total de 15.100 m2, y se divide en 4 áreas principales, entre las que se destaca la destinada a la persona privada de la libertad, la cual incluye: 58 celdas comunes y 1 para discapacitados; un patio; salón de día equipado con mesas y bancos fijos; sanitarios; duchas; sector de lavado, y mesada con anafes, todo con equipamiento antivandálico.

Por su parte, el área destinada al personal penitenciario incluye un puesto de control de dos niveles, ubicado estratégicamente para lograr una supervisión completa del pabellón, y con accesos y salidas totalmente independientes, para resguardar la integridad del Agente. A su vez, se construyó un nuevo sector de sanitarios y oficinas.

También, este sector contempla un área destinada a tratamiento, donde cada pabellón cuenta con 3 salas de entrevistas para el trabajo de psicólogos, sociólogos, y agentes de sanidad, entre otros. Asimismo, cuenta con áreas de apoyo y servicio, las cuales incluyen una sala de máquinas, plenos técnicos, vigilancia, esclusa y salida de emergencia, y esclusa y entrada antimotín.

Además, incluye obras complementarias como un salón para visitas familiares y un salón de usos múltiples, ambos con capacidad para 200 personas, con sanitarios, patios de juegos y cocina; una guardia interna para el personal, con vestuarios, dormitorios y lockers, entre otras comodidades; y un sector de Salud, con enfermería y consultorio médico.