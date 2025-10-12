Por el TC 2000, habrá modificaciones en el tránsito hacia Zonda Se informó oficialmente que quienes quieran llegar a ese departamento no podrán usar la Ruta 12. En tanto que para acceder al autódromo, estarán habilitadas Libertador e Ignacio de la Roza.

Debido a la realización del TC 2000 y del Zonal Cuyano en el Autódromo El Zonda “Eduardo Copello”, informaron la modificación de circulación de vehículos en las arterias en esa zona de Rivadavia.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; en coordinación con la Secretaría de Seguridad a través de Policía de San Juan informó que entre las 11 y las 17 horas, los vehículos que transiten hacia el departamento Zonda o quieran hacerlo desde ese lugar hacia la Ciudad de San Juan, deberán utilizar solamente la ruta 60 que conecta Ullum con Zonda,

Asimismo, se informó que para llegar al autódromo estarán habilitadas avenida Libertador San Martín como avenida Ignacio de la Roza.