Por la alerta de viento fuerte suspendieron actividades de la Feria de la Cultura y el Libro La comunicación oficial indicó que se trata de actividades que se desarrollaban en la Plaza de Villa Krause al aire libre.

La Municipalidad de Rawson informó que, debido a la alerta meteorológica vigente por viento fuerte, se reestructuró el cronograma de cierre de la 16ª Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro. El cambio, dijeron, es para resguardar la seguridad de participantes y asistentes.

Quedaron suspendidas las actividades programadas en Plaza Centenario de Villa Krause, incluyendo el Paseo de Emprendedores, Stands de Editoriales y los shows artísticos en el escenario principal.

En tanto que las actividades previstas en el Centro de Convenciones y Exposiciones “Libertadores de América” se desarrollarán con normalidad a partir de las 18:30 horas.

Allí habrá charlas y disertaciones, la participación del Coro Homenaje a Mercedes Sosa, la presentación del Libro “El Camino del Encuentro” de Nicolás Delcazo, la presentación del libro “[RE]Generación trabajadora 2030” de Federico Savizki, el acto protocolar por el 112° Aniversario de la Fundación de Villa Krause y cierre a cargo de la Red Cultura en Movimiento, Instituto Dalcaz y Área Cultura del Municipio.