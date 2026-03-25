    • 25 de marzo de 2026 - 16:11

    En Caucete arrancan los operativos veterinarios gratis por los barrios para cuidar a las mascotas

    El municipio de Caucete acercará a los vecinos este servicio que incluirá desde desparasitación de perros y gatos hasta fumigación contra las garrapatas.

    Nuevamente, el municipio de Caucete lleva el servicio veterinario gratuito por los barrios para cuidar a las mascotas.

    Nuevamente, el municipio de Caucete lleva el servicio veterinario gratuito por los barrios para cuidar a las mascotas.

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    Por Fabiana Juarez

    Con la finalidad de promover el cuidado responsable de las mascotas, el municipio de Caucete llevará el servicio veterinario gratuito por los distintos barrios del departamento. Los mismos incluirán desde la desparasitación de perros y gatos hasta la fumigación de las casas contra las garrapatas tal como los que llevan a cabo en Calingasta para exterminar estos arácnidos.

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    Desde el municipio de Caucete informaron que durante los operativos se llevarán a cabo también tareas de información y concientización sobre prevención de enfermedades, cuidado responsable de mascotas, y la importancia de la vacunación y desparasitación.

    caucete
    Los operativos veterinarios gratuitos de Caucete están destinados cuidar la salud de perros y gatos.

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    Bajo el nombre ‘Huellitas de amor’ arrancan los operativos veterinarios por los barrios del departamento Caucete. Este jueves 26 de marzo se realizará el primero y tendrá como destino el Barrio Ruta 20. El mismo se llevará a cabo desde 9 a las 12, en la Plaza 17 de Octubre.

    Servicio veterinarios en Caucete

    Los operativos incluyen:

    • Desparasitación.
    • Vacunación antirrábica.
    • Colocación de pipetas.
    • Fumigación de los hogares contra garrapatas (en caso de que lo requieran).

    Condiciones de los operativos en Caucete

    Estas son algunas de las consideraciones a tener en cuenta para participar de los operativos veterinarios.

    • Llevar lo perro con collar, correa y bozal.
    • Para la vacunación antirrábica, la edad mínima es de meses.
    • Las pipetas sólo se colocan a perros adultos.
    • Las mascotas no deben presentar síntomas de enfermedad.
    • Las pastillas desparasitarías para perro y gatos se dan a partir de los 4 meses de edad. La dosis depende del peso del animal.
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