En Caucete arrancan los operativos veterinarios gratis por los barrios para cuidar a las mascotas

Con la finalidad de promover el cuidado responsable de las mascotas, el municipio de Caucete llevará el servicio veterinario gratuito por los distintos barrios del departamento. Los mismos incluirán desde la desparasitación de perros y gatos hasta la fumigación de las casas contra las garrapatas tal como los que llevan a cabo en Calingasta para exterminar estos arácnidos.
Desde el municipio de Caucete informaron que durante los operativos se llevarán a cabo también tareas de información y concientización sobre prevención de enfermedades, cuidado responsable de mascotas, y la importancia de la vacunación y desparasitación.
Bajo el nombre ‘Huellitas de amor’ arrancan los operativos veterinarios por los barrios del departamento Caucete. Este jueves 26 de marzo se realizará el primero y tendrá como destino el Barrio Ruta 20. El mismo se llevará a cabo desde 9 a las 12, en la Plaza 17 de Octubre.
Servicio veterinarios en Caucete
Los operativos incluyen:
Desparasitación.
Vacunación antirrábica.
Colocación de pipetas.
Fumigación de los hogares contra garrapatas (en caso de que lo requieran).
Condiciones de los operativos en Caucete
Estas son algunas de las consideraciones a tener en cuenta para participar de los operativos veterinarios.
Llevar lo perro con collar, correa y bozal.
Para la vacunación antirrábica, la edad mínima es de meses.
Las pipetas sólo se colocan a perros adultos.
Las mascotas no deben presentar síntomas de enfermedad.
Las pastillas desparasitarías para perro y gatos se dan a partir de los 4 meses de edad. La dosis depende del peso del animal.