Preocupación: crece el diagnóstico de cáncer de Tiroides Los profesionales médicos de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM) advierten sobre el crecimiento de la enfermedad en los últimos años y dan cuenta de nuevas modalidades de manejo de este tipo de cáncer que es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Lo padecen 3 o 4 mujeres por cada hombre.

El doctor Eduardo Faure (MN.82572), Director Médico de Endocrinología Buenos Aires y miembro de la SAEM, reconoce que en los últimos años hubo un incremento de cáncer de tiroides, aunque se sospecha que se debe a un mayor acceso a controles y chequeos por parte de los pacientes.

“En las últimas dos décadas el diagnóstico de cáncer de tiroides aumentó y probablemente se deba al mejor acceso a los controles que a una incidencia real. Es cierto que se duplicaron los casos de cáncer de tiroides a nivel mundial. Hace 20 años había 7 casos por cada 100 mil habitantes por año y hoy se registran entre 10 a 15”, aseguró el especialista. Al mismo tiempo Eduardo Faure reconoció que si bien hay un aumento en los diagnósticos de cáncer de tiroides son tumores que suelen tener un buen pronóstico.

Eduardo Faure precisó que el cáncer de tiroides se detecta más en mujeres que en hombres. “Lo padecen 3 o 4 mujeres por cada hombre. Si bien el cáncer de tiroides es más frecuente en las mujeres suele ser más agresivo entre los hombres. Es el octavo cáncer más frecuente entre las mujeres”, afirmó.