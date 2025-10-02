Presentaron programa para incentivar el consumo en comercios de Capital “Compre en Capital y Estacione Gratis” es una idea conjunta entre Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación, el municipio de Capital y cámaras empresarias.

Con el objetivo de incentivar las compras por el Día de la Madre, fue lanzado en la Ciudad de San Juan el programa “Compre en Capital y Estacione Gratis”, una iniciativa que ofrece beneficios tanto para consumidores como para comercios, fruto del trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

La propuesta apunta a dinamizar el movimiento comercial en una de las fechas más relevantes para el consumo. Según lo anunciado, quienes realicen compras superiores a 30.000 pesos en los locales adheridos accederán a un descuento inmediato equivalente al valor de un pasaje de colectivo o una hora del Estacionamiento Controlado (ECO).

Además, el programa contempla un segundo beneficio: los clientes que gasten más de 50.000 pesos podrán retirar una botella de vino en un stand especial ubicado en la peatonal, frente a la sede de Comerciantes Unidos.

El lanzamiento se realizó en el marco de una mesa de trabajo integrada por autoridades públicas y representantes del comercio. Participaron el secretario de Industria, Comercio y Servicios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, Alejandro Martín; la directora de Industria y Comercio, Rocío Cárdenas; la secretaria de Economía y Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, Erica Díaz; el director de Comercio municipal, Jorge Serer; el presidente de la Federación Económica, Daniel Milla, y el vicepresidente de Comerciantes Unidos, Carlos Iramain.

Durante la presentación, Alejandro Martín destacó la importancia de este tipo de acciones para reactivar el consumo: “El Gobierno está acompañando esta iniciativa que surge en un momento complejo, donde todos los argentinos vivimos la disminución del poder adquisitivo y su impacto en el comercio. En este contexto debemos agudizar el ingenio, no solo desde lo privado sino también desde lo público, para respaldar propuestas que impulsen el consumo. Esta acción, enmarcada en el Mes de la Madre, es fundamental para que la gente vuelva a comprar”.

En la misma línea, Daniel Milla valoró el trabajo colaborativo: “Se ha organizado una promoción especial que refleja el esfuerzo conjunto entre lo público y lo privado. Siempre sostenemos que esta articulación es la única manera de enfrentar y superar la difícil situación económica que atravesamos”.

Por su parte, Carlos Iramain explicó los detalles del beneficio y agradeció el compromiso del sector comercial: “Los clientes que realicen compras superiores a 30.000 pesos recibirán automáticamente el reintegro de un pasaje o una hora de estacionamiento. Quienes superen los 50.000 pesos podrán retirar, además, una botella de vino en el stand de Comerciantes Unidos. Agradecemos a los negocios que se sumaron, porque son ellos quienes aportan los descuentos que hacen posible esta acción”.

Desde la Municipalidad, la secretaria de Economía y Hacienda, Erica Díaz, reafirmó el acompañamiento de la gestión local: “Desde la intendencia de Susana Laciar siempre respaldamos este tipo de iniciativas, porque queremos atraer a los sanjuaninos a comprar en la Capital. El Día de la Madre es una fecha emblemática para el comercio, y la coordinación entre lo público y lo privado es fundamental para potenciar la actividad”.

MIRA TAMBIÉN Con un templo renovado y un desfile cívico, rendirán honor a la Virgen de Fátima

Destacaron que la iniciativa representa un beneficio inmediato para los consumidores, y que “se perfila como una herramienta clave para fortalecer al comercio local, aumentar el flujo de clientes, generar mayor visibilidad y consolidar a Capital como un polo comercial atractivo en fechas claves para la economía provincial.