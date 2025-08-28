Quejas de pacientes por los fuertes plus que cobran en el Instituto de Traumatología de San Juan

Cada vez son más los pacientes que llegan a este diario a quejarse por los fuertes cobros extras e ilegales que realizan en el Instituto de Traumatología, Ortopedia, Reumatología y Rehabilitación de la provincia de San Juan.

Los famosos “plus médicos” se han vuelto una mala costumbre, y ya no importa cuánto cubra la obra social del paciente, por el contrario, hay una especie de “tarifa uniforme” que en su mayoría ronda los 10.000 pesos. El plus es sólo por la consulta, no incluye ningún procedimiento especial.

A este cobro extra se suma que, si algún usuario pide factura por el mismo en recepción, lo derivan al médico, pero el profesional tampoco factura o, en algún caso, lo hace “de mala gana”.

En estos casos, se recomienda denunciar al prestador a la obra social.