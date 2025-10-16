Reina Provincial de las Personas Mayores 2025: “Quedarse quieto y dejar de soñar son los principales enemigos de la vejez” Silvia Maldonado, de 64 años, se define como una mujer activa y soñadora, condiciones que contribuyeron a que alcanzara ‘una vida plena y feliz’.

‘Estoy feliz de la vida’. Con esta frase, Silvia Maldonado describió cómo se siente tras haber sido elegida Reina Provincial de las Personas Mayores, un título que jamás pensó ganar, pero al que considera un logro más que confirma su lei motiv: ‘que nada te detenga. Esta mujer, de 64 años, le dijo a DIARIO DE CUYO que la vejez tiene dos grandes enemigos que son el quedarse quieto y dejar de soñar. Y que, desde su nuevo rol, trabajará para motivar a las personas mayores a ganarles la batalla.

Silvia Maldonado se define como una mujer inquieta, soñadora y que disfruta de las cosas sencillas de la vida.

Hacer un repaso por su vida basta para corroborar que Silvia jamás se quedó quieta y sin luchar por conquistar sus sueños. Fue profesora de Educación Musical, madre de dos hijos y hasta integró la Orquesta de la Municipalidad de Capital en los años ‘90, junto a su esposo, Ángel Salvador Liotta, y otros músicos. ‘Esa fue una época muy linda e inolvidable. Íbamos a distintos lugares a tocar, como el Auditorio, el Sirio Libanés, la Escuela Albergue de Valle Fértil. Recuerdo que los sábados tocábamos en el cruce de las peatonales donde la gente nos esperaba para cantar y hasta bailar. Fue una época intensa de actividades, pero sin descuidar el trabajo y mi rol de madre como tampoco la diversión y recreación personal’, dijo la Reina.

Silvia se describe como una mujer positiva, inquieta, amante de los deportes y que se anima a soñar despierta. Actualmente asiste a clases de gimnasia en Villa América, donde vive, alternando esta actividad con la práctica de patín, bicicleta y yoga. Dijo que considera el deporte como un aliado de vida. ‘Mi mayor consejo es que no hay que parar ni bajar los brazos. Porque quedarse quieto y dejar de soñar son los principales enemigos de la vejez. Y este consejo va dirigido a los más jóvenes porque uno trabaja hoy pero para mañana. El momento de cuidarse y pasarla lo mejor posible es hoy’, sostuvo la mujer.

La Reina dijo que con la práctica de cualquier actividad física no sólo mejora la salud física, sino que también ‘te cambia el chip’ porque te hace sentir vivo y te motiva. ‘La actividad física te lleva a relacionarte y comunicarte con otros pares, ya que a esta edad generalmente la practicás en grupo. Hacés nuevos amigos para compartir hasta un mate y que te brindan apoyo emocional o que te hacen vivir momentos inesperados. Fueron mis amigos de la clase de yoga quienes me eligieron para representar a la Villa América en la elección de Capital de la Reina de la Personas Mayores’, dijo Silvia.

La nueva soberana agregó que siempre sintió que le gustaría experimentar la sensación de ser elegida reina. Y que este año la eligieron dos veces, una en Capital y otra a nivel provincial. ‘No hay que dejar de soñar porque los sueños se concretan en algún momento de la vida, y esa expectativa te da vida. Sin sueños y sin proyectos es tener una vida triste. Por eso, desde mi nuevo rol de reina, ya me propuse un nuevo proyecto. Voy a dar charlas motivacionales para que las personas mayores hagan ejercicio y sueñen para mejorar su calidad de vida’, sostuvo la Reina.